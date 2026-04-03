अहमदाबाद : मात्र 15 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को रोकना गुजरात टाइटंस की पहली प्राथमिकता होगी जब उसका शनिवार को राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला होगा। अहमदाबाद ने कई शानदार मैच देखे हैं, लेकिन आईपीएल की हर शाम एक नई दुल्हन की तरह उम्मीद और एक पुराने जुआरी की तरह अनिश्चितता लेकर आती है।

शनिवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स की मेजबानी करेगा, ये दो टीमें हैं जिन्होंने अपने 2026 के अभियान की शुरुआत बहुत अलग-अलग तरीकों से की है, फिर भी वे यहां अपनी अहमियत और लय के लिए बराबर बेताब हैं। गुजरात थोड़ी लड़खड़ाती हुई उतरी, अपने शुरुआती मुकाबले में मामूली स्कोर बनाने के बाद लड़खड़ा गई थी, जिसे उसके गेंदबाज बचा नहीं सके। टॉप ऑडर्र पर एक जानी-पहचानी निर्भरता है - साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर - तीन नाम जो बराबर उम्मीद और दबाव दोनों रखते हैं।

सुदर्शन, जो अपने पिछले सीजन में शानदार और प्रोडक्टिव रहे थे, अब सहजता की तलाश में हैं। गिल, जो ज़्यादातर विरोधियों के खिलाफ भरोसेमंद हैं, राजस्थान के खिलाफ उनका औसत ठीक-ठाक है और उनसे आगे बढ़कर लीड करने की उम्मीद की जाएगी। बटलर, जो कभी टीम को बर्बाद करने वाले खिलाड़ी थे, आजकल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बंद मैच को खोलने के बजाय खोई हुई चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। मिडिल ऑडर्र, जैसा कि अक्सर कई मॉडर्न टीमों के साथ होता है, भरोसेमंद होने के बजाय ज़्यादा सजावटी लगता है।

वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स और शाहरुख खान भरोसे के बजाय ऑप्शन देते हैं। हालांकि, फिलिप्स की पहचान एक ऐसे खिलाड़ी की बनी हुई है जो शांत ओवर को शोरगुल वाले ओवर में बदल सकता है। इसके उलट, गुजरात की बॉलिंग ज़्यादा सधी हुई दिखती है। राशिद खान उनके ताबीज बने हुए हैं, जो सबसे खराब पिचों से भी विकेट निकालने में सक्षम हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछली पारी में अच्छा फॉर्म दिखाया, जबकि मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने तेजी, शानदार खेल और कभी-कभी ऐसी जबरदस्त ताकत दिखाई जो सबसे शांत बल्लेबाज़ को भी परेशान कर सकती है।

पूरे मैदान में राजस्थान एक ऐसी टीम के कॉन्फिडेंस के साथ उतरी है जिसने इस सीजन में पहले ही सफलता का स्वाद चखा है। उनकी शुरुआती जीत सिफऱ् एक जीत नहीं थी; यह तेज अधिकार के साथ दिया गया एक बयान था। उनके बॉलर्स ने पहले विरोधी टीम को कम स्कोर पर रोका, और फिर उनके बैट्समैन ने उस तरह की बेपरवाही से उसे हासिल कर लिया जो घमंड जैसा था, एक ऐसी खूबी जो खेल में अक्सर दावेदारों को चैंपियन से अलग करती है।

इस शुरुआती मोमेंटम के सेंटर में वैभव सूर्यवंशी हैं, एक ऐसा नौजवान जो ऐसे बैटिंग करता है जैसे उसने जल्दबाजी के साथ पर्सनल डील कर ली हो। पिछले मैच में उसका तेज़ी से रन बनाना सिफऱ् एक इनिंग नहीं थी; यह एक अनाउंसमेंट था। यशस्वी जायसवाल के साथ, वह एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी बनाते हैं जो बहस को जल्दी निपटाने में यकीन रखती है, आमतौर पर पहले छह ओवरों में। रियान पराग और ध्रुव जुरेल बीच में शांत रहते हैं, जबकि शिमरॉन हेटमायर एक फिनिशिंग आटिर्सन की तरह इंतज़ार करते हैं, आखिरी स्ट्रोक लगाने के लिए तैयार।

बॉलिंग यूनिट इस अग्रेसन को शांत एफिशिएंसी से पूरा करती है। जोफ्रा आर्चर, जो कभी डरावने थे और अब भी खतरनाक हैं, अटैक को ऐसे लीड करते हैं जो टाइमिंग और टेंपरामेंट दोनों को हिला सकता है। नांद्रे बर्गर डिसिप्लिन से उनका साथ देते हैं, रवि बिश्नोई स्पिन में तेज़ी लाते हैं, और रवींद्र जडेजा इकॉनमी और अनुभव का अनोखा मेल देते हैं जो अक्सर भारतीय हालात में बहुत कीमती साबित होता है। संदीप शर्मा, अपने वैरिएशन से, एक ऐसी टीम बनाते हैं जो सिफऱ् बनी-बनाई नहीं, बल्कि बैलेंस्ड लगती है।

दोनों टीमों के बीच इतिहास काफी बराबर रहा है, हालांकि राजस्थान ने हाल ही में थोड़ा फ़ायदा दिखाया है। उनका पिछला मैच आरामदायक रहा था, जिससे पता चलता है कि जब वे अच्छा खेलते हैं, तो गुजरात टारगेट के बजाय साये का पीछा करता रह जाता है। अहमदाबाद की पिच, अपनी रेप्युटेशन के मुताबिक, रन बनाने का वादा करती है। यह एक ऐसी सतह है जो इरादे को पूरा करती है और एग्जीक्यूशन को इनाम देती है। हाल के सीजन में पहली पारी में 200 से ज़्यादा का टोटल यहां लगभग आम बात हो गई है, और इससे कम कुछ भी चुनौती के बजाय बुलावा जैसा लग सकता है।

नई गेंद पेसरों को कुछ मदद देती है, लेकिन जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ती है, सतह एक प्रेडिक्टेबल बैटिंग ट्रैक में जम जाती है। स्पिनर, हालांकि पूरी तरह से बेकार नहीं हैं, उन्हें ग्रिप के बजाय चालाकी पर भरोसा करना होगा। मौसम के भी हमेशा की तरह सपोटर् करने की उम्मीद है - गर्म, थोड़ी नमी, जिसमें रुकावट की संभावना कम है। टॉस, जैसा कि अहमदाबाद में अक्सर होता है, कप्तानों को पहले फील्डिंग करने के लिए लुभा सकता है, बैटिंग-फ्रेंडली विकेट पर मुश्किल टोटल बनाने के बजाय लाइट में चेज करना पसंद कर सकते हैं।

आखिरी हिसाब से, राजस्थान थोड़ा ज़्यादा कम्प्लीट लगता है, एक ज़बरदस्त शुरुआत से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और उनकी बैटिंग में गहराई और हिम्मत दोनों दिख रही हैं। हालांकि, गुजरात एक ऐसी टीम है जो वापसी कर सकती है, खासकर अपने घर पर, जहां जान-पहचान कभी-कभी फॉर्म की कमी पूरी कर सकती है। क्या उनका टॉप ऑडर्र मौके का फायदा उठा पाएगा, और क्या उनके बॉलर राजस्थान की शुरुआती बढ़त को रोक पाएंगे, इससे शायद नतीजा तय होगा।

हमेशा की तरह आईपीएल में, भविष्यवाणियां कुंडली जितनी पक्की और सिक्के की उछाल जितनी सही होती हैं। लेकिन अगर शुरुआती संकेतों को कोई इशारा माना जाए, तो राजस्थान थोड़ा आगे है, हालांकि क्रिकेट में, ज़दिंगी की तरह, आखिरी फैसला अक्सर फॉर्म या लॉजिक से नहीं, बल्कि एक अकेले खिलाड़ी से होता है, एक ओवर से जो सब कुछ बदल देता है।