स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की 26 गेंदों में 78 रन की विस्फोटक पारी ने मैच का रुख बदल दिया और टीम को आसान जीत दिलाई। इस जीत के साथ RR का दबदबा बढ़ गया, जबकि RCB को बड़ा झटका लगा।

RR बनी नंबर-1 टीम

इस जीत के साथ रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 4 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक हासिल कर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान मजबूत कर लिया है। टीम इस सीजन अब तक अजेय रही है और शानदार फॉर्म में नजर आ रही है।

RCB को लगा झटका

राजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB को इस हार से नुकसान हुआ है। टीम ने सीजन की शुरुआत दो जीत से की थी, लेकिन इस हार के बाद वे 3 मैचों में 4 अंकों के साथ टॉप-4 की दौड़ में बने हुए हैं।

पॉइंट्स टेबल (अपडेट)

RR – 4 मैच, 4 जीत, 8 अंक

PBKS – 3 मैच, 2 जीत, 5 अंक

RCB – 3 मैच, 2 जीत, 4 अंक

DC – 3 मैच, 2 जीत, 4 अंक

LSG – 3 मैच, 2 जीत, 4 अंक

SRH – 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक

GT – 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक

MI – 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक

KKR – 4 मैच, 0 जीत, 1 अंक

CSK – 3 मैच, 0 जीत, 0 अंक

NRR पर असर

200+ रन का लक्ष्य 18 ओवर में हासिल करने से राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट और मजबूत हो गया है। वहीं RCB का NRR इस हार के बाद गिरा है, हालांकि वे अभी भी पॉजिटिव में बने हुए हैं।

मैच की पूरी कहानी

RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/8 का स्कोर बनाया। कप्तान राजत पाटीदार ने 63 रन की पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 32 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत तूफानी रही। वैभव सूर्यवंशी ने पावरप्ले में ही मैच लगभग खत्म कर दिया। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने 43 गेंदों में नाबाद 81 रन बनाकर टीम को 18 ओवर में 202/4 तक पहुंचाते हुए जीत दिला दी।

अन्य टीमों की स्थिति

पंजाब किंग्स अब तक अजेय है और दूसरे स्थान पर बनी हुई है। DC और LSG मिड टेबल में हैं, जबकि KKR और CSK की स्थिति सबसे खराब है। CSK अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है।