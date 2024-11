खेल डैस्क : डरबन के मैदान पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन शतक लगाने में सफल रहे। इससे पिछले बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 में भी वह शतक लगाने में सफल रहे थे। इंडिया के लिए इतिहास बनाने के बाद सैमसन बेहद खुश दिखे। पहली पारी खत्म होने के बाद जब उनकी इंटरव्यू चल रही थी तो उनके सामने सवाल आया? आपका इरादा (बल्लेबाजी के लिए जाते वक्त) क्या है? इस पर सैमसन ने मजेदार जवाब देते हुए कहा कि यह वास्तव में एक अच्छा सवाल है। सैमसन ने कहा कि अगर गेंद हिट करने के लिए है, तो मैं इसके लिए जाऊंगा। एक समय में एक ही गेंद पर ध्यान केंद्रित करता हूं ताकि इससे मदद मिले।

A hundred off just 47 balls 💯



Sanju Samson becomes the first Indian batter to make back-to-back T20I tons 🌟#SAvIND 📝: https://t.co/jWrbpilVUL pic.twitter.com/PIXnG2brq8