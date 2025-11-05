Go to PunjabKesari.in

गोल्ड कोस्ट : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट मौजूदा टी20 श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के अवसर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में स्पिन के अनुकूल ढलना महत्वपूर्ण होगा। शॉर्ट मौजूदा सीमित ओवरों की श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगले साल फरवरी से मार्च के दौरान भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। 

शॉर्ट ने चौथे टी20 मैच से पहले कहा, ‘सुधार करने के अपने अलग-अलग तरीके होते हैं। विश्व कप भारत और श्रीलंका में खेला जाना है और इसे देखते हुए स्पिन के खिलाफ खेलना मेरे लिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा, ‘हमारी टीम में कई पावर हिटर हैं जैसे टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिची ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जिन्हें पहले भी भारत में खेलने का अनुभव है और स्पिन के खिलाफ उनके पास पावर गेम है। यह स्पष्ट रूप से एक चुनौती है और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना आसान नहीं है। इसलिए, हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा।' 

भारत और ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी पर हैं और चौथा टी-20 मैच गुरुवार को यहां खेला जाएगा। शॉर्ट ने कहा, ‘‘विश्व कप के दौरान परिस्थितियां भिन्न होगी लेकिन भारत ने यहां अपनी मजबूत टीम उतारी है। उसके पास विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं जिनका सामना करना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है। मुझे विश्व कप के लिए टीम में जगह बनाने की उम्मीद है लेकिन इसके लिए मुझे लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।' 
 