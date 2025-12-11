नई दिल्ली : भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने टीम के हाल ही में घर पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अलग-अलग कोच रखने के विचार का समर्थन करने से इनकार कर दिया और कहा कि BCCI को वही कोचिंग स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा हो।

अलग-अलग कोच पर कपिल देव की राय

जब उनसे पूछा गया कि क्या रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कोच रखना भारत के घर पर टेस्ट में हालिया हार का जवाब हो सकता है? कपिल ने कहा, 'मुझे नहीं पता... मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आपको सच में अपने दिमाग में ऐसी किसी चीज पर काम करना होगा और सोचना होगा कि क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिए जो भी अच्छा हो, उन्हें वही करना चाहिए।'

सोशल-मीडिया के दौर में एथलीट बनना मुश्किल?

1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल ने इस बात को खारिज कर दिया कि सोशल-मीडिया के दौर में एथलीट बनना उनके खेलने के दिनों की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा, 'नहीं, यह हमेशा एक जैसा ही होता है। तब भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। तब भी आसान था और अब भी आसान है। आपकी मानसिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है।'

IPL से ज्यादा भारत के लिए खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण

जब उनसे पूछा गया कि क्या टी20 लीग के बढ़ते वित्तीय आकर्षण ने राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व को पीछे छोड़ दिया है तो कपिल ने कहा कि हर खिलाड़ी अपनी प्राथमिकताओं को अलग-अलग तरह से देखता है। उन्होंने कहा, 'हर किसी को पैसा पसंद है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अब भी लगता है कि IPL खेलने से ज्यादा भारत के लिए खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हर कोई अलग-अलग होता है, उनकी अपनी सोच होती है। उन्हें शुभकामनाएं।'

कोन सा फॉर्मेट पसंद है कपिल को

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई खास फॉर्मेट पसंद है? कपिल ने कहा कि उन्हें बस खेल के सभी रूपों में मजा आता है। उन्होंने कहा, 'मुझे बस क्रिकेट पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो गेंदों का क्रिकेट हो या 100 गेंदों का या 100 ओवर का या 10 ओवर का... क्रिकेट तो क्रिकेट है। देखिए गोल्फ तो गोल्फ है, आप कोई भी फॉर्मेट खेलें, दिन के आखिर में आप गोल्फ का आनंद लेते हैं।'

विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर जवाब

उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी भी की। कपिल जो फिलहाल प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष हैं, ने मजाक में कहा, 'शुभकामनाएं, उन्हें गोल्फ भी खेलना चाहिए।'

भारत को ऐसे गोल्फरों की जरूरत है जो बड़े वैश्विक खिताब जीत सकें

कपिल '72 द लीग' के लॉन्च पर बोल रहे थे, जो PGTI द्वारा घोषित एक शहर-आधारित गोल्फ इवेंट है और अगले साल होने वाला है। पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत को ऐसे गोल्फरों की जरूरत है जो बड़े वैश्विक खिताब जीत सकें ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को देखने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सके। उन्होंने कहा, 'हमें वर्ल्ड चैंपियन तैयार करने हैं। जब वे जाकर यूरोपियन कप या US कप जीतेंगे, या ओलंपिक में जीतेंगे, तो पूरा माहौल बदल जाएगा।' गोल्फ के '1983 मोमेंट' के बारे में कपिल ने कहा, 'ये लड़के जाकर यूरोपियन कप या US ओपन जीतें, कुछ ऐसा हो... वह सोने पे सुहागा होगा। ओलंपिक में हम बस मेडल से चूक गए। जब ​​हमारे देश में मुट्ठी भर लोग ही खेल रहे हैं और फिर भी हम वहां तक ​​पहुंचे, तो इससे उम्मीद जगती है। एक दिन हमारे बच्चे जाकर ओलंपिक या US कप जीतेंगे। टेनिस में अगर आप विंबलडन जीतते हैं, तो फर्क पड़ता है; गोल्फ में भी ऐसा ही है।'