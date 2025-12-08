स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की T20I सीरीज़ टीम इंडिया के लिए सिर्फ तैयारी का मंच नहीं, बल्कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए दो बड़े माइलस्टोन तक पहुंचने का सुनहरा मौका भी है। चोट से उबरकर शानदार अंदाज़ में वापसी करने वाले पांड्या इस सीरीज़ में 2,000 T20I रन और 100 अंतरराष्ट्रीय विकेट का अनोखा डबल पूरा करने के बेहद करीब हैं। अपनी फिटनेस, फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता के दम पर वह एक बार फिर भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बनकर उभर रहे हैं।

डबल माइलस्टोन के करीब हार्दिक पांड्या

साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20I सीरीज़ हार्दिक पांड्या के लिए खास महत्व रखती है। वह T20I फॉर्मेट में 2000 रन पूरे करने से केवल 140 रन दूर हैं। इसके साथ ही दो विकेट लेकर वह अंतरराष्ट्रीय T20 में 100 विकेट झटके का आंकड़ा भी छू सकते हैं। अगर पांड्या यह उपलब्धि हासिल करते हैं, तो वह T20I में 100 विकेट लेने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। उनकी इस उपलब्धि से साबित होगा कि वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडर्स में क्यों गिने जाते हैं।

अब तक का T20I रिकॉर्ड: बल्ले और गेंद से दमदार प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या ने अब तक भारत के लिए 120 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27.35 की औसत और 141.01 की स्ट्राइक रेट से कुल 1860 रन बनाए हैं। उनके नाम पांच अर्धशतक भी दर्ज हैं। गेंदबाज़ी की बात करें तो पांड्या 98 विकेट लेने के साथ इस फॉर्मेट में भारत के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज़ हैं। 26.58 की औसत से मिली ये सफलता बताती है कि टीम इंडिया को उनकी गेंदबाज़ी कितनी कारगर साबित होती है। दोनों रोल को देखने पर हार्दिक वाकई एक सम्पूर्ण T20 पैकेज की तरह नजर आते हैं।

चोट के बाद दमदार वापसी: SMAT में चला हार्दिक का बल्ला

सितंबर 2025 में एशिया कप के दौरान लगी क्वाड्रिसेप्स चोट के बाद पांड्या लंबे समय तक मैदान से दूर रहे। इस चोट की वजह से वह पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल और ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल टूर दोनों से बाहर हो गए थे। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने मजबूत वापसी का शानदार सबूत दिया। बड़ौदा के लिए खेलते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर 77 रनों की तेज़तर्रार पारी खेलकर अपनी फिटनेस, टाइमिंग और टच सब कुछ बयां कर दिया। इस इनिंग ने टीम इंडिया के थिंक-टैंक को राहत दी है कि हार्दिक फिर से अपने सर्वश्रेष्ठ लय में लौट रहे हैं।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पांड्या की वापसी?

वह मिडिल ऑर्डर में पेस-हिटिंग बल्लेबाज हैं

डेथ ओवर्स में उपयोगी गेंदबाज़ हैं

रणनीतिक निर्णयों में अनुभवी कप्तानी दिमाग लेकर आते हैं

भारतीय टीम जब घर में 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, ऐसे में पांड्या का पूरी तरह फिट होना टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

सीरीज कार्यक्रम: पांच शहरों में पांच T20I मुकाबले

पहला मैच: 9 दिसंबर, कटक

दूसरा मैच: 11 दिसंबर, मुलनपुर

तीसरा मैच: 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा मैच: 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां मैच: 19 दिसंबर, अहमदाबाद

यह सीरीज न केवल भारत की वर्ल्ड कप योजनाओं को मजबूत करेगी, बल्कि हार्दिक पांड्या के ऐतिहासिक माइलस्टोन का गवाह भी बन सकती है।