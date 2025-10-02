

गुंटूर (आंध्र प्रदेश), 1 अक्तूबर (निकलेश जैन) तमिलनाडु के ग्रैंडमास्टर पी. इनियान ने बुधवार को यहां 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली। इनियान को 11 दौर तक चले इस टूर्नामैंट में एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा।

शीर्ष वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने 7 जीत और 4 ड्रॉ के बाद 11 में से 9 अंक हासिल किए। इनियान ने अपने राज्य के साथी और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हर्ष सुरेश, रेलवे के जी.एम. दीपन चक्रवर्ती और पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड के जीएम शशिकिरण कृष्णन को हराया।

10 दिन तक चले इस टूर्नामैंट में देश भर के 394 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जिनमें 14 जी.एम., 30 आई.एम. और 15 फिडे मास्टर्स शामिल थे।

इनियान अंतिम दौर से पहले एकल बढ़त पर थे लेकिन अभिजीत गुप्ता के साथ मैच ड्रॉ होने से वह और केरल के आईएम गौतम कृष्णा 9 अंक से बराबरी पर आ गए पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर वह विजेता बनने में कामयाब रहे । इनियन के लिए इस साल यह दूसरा राष्ट्रीय खिताब है , इससे पहले उन्होने रैपिड का राष्ट्रीय खिताब हासिल किया था ।