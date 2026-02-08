स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई अहम पारी के दौरान एक बड़ा व्यक्तिगत मुकाम हासिल कर लिया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में फिलिप्स ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए।

मैकुलम को पछाड़कर बनाई नई पहचान

29 वर्षीय ग्लेन फिलिप्स ने अफगानिस्तान के खिलाफ 42 रनों की तेज़तर्रार पारी खेलते हुए अपने T20I करियर के कुल रन 2147 तक पहुंचा दिए। इसके साथ ही उन्होंने ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ दिया, जो लंबे समय तक इस सूची में तीसरे स्थान पर बने हुए थे। फिलिप्स ने अब तक 89 T20I मैचों में 31.57 की औसत और लगभग 142 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक शैली को दर्शाता है।

न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा T20I रन

न्यूजीलैंड की ओर से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी मार्टिन गुप्टिल के नाम है, जिन्होंने 3531 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान केन विलियमसन हैं, जिनके नाम 2575 रन दर्ज हैं। अब ग्लेन फिलिप्स 2147 रनों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वह आने वाले समय में और ऊपर जा सकते हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक रन चेज

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान द्वारा दिए गए 183 रनों के लक्ष्य को पांच विकेट शेष रहते हासिल किया। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ भी रहा। फिलिप्स की पारी इस जीत की रीढ़ साबित हुई, जिसमें उन्होंने सात चौके और एक छक्का लगाया और रन चेज को नियंत्रण में रखा।

कप्तान सेंटनर ने की टीम की तारीफ

मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा कि टीम को पता था कि अफगानिस्तान एक मजबूत और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। उन्होंने परिस्थितियों को सही तरीके से पढ़ने और हालात के अनुसार खुद को ढालने के लिए खिलाड़ियों की सराहना की। सेंटनर के अनुसार, अलग-अलग समय और पिचों पर खेलने के कारण परिस्थितियों का आकलन करना पूरे टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाएगा।

अफगान कप्तान राशिद खान की प्रतिक्रिया

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने हार के बाद स्वीकार किया कि उनकी टीम ने गेंदबाजी में कुछ गलतियां कीं। उन्होंने कहा कि 182 रन का स्कोर अच्छा था, लेकिन बीच के ओवरों में सही एरिया में गेंदबाजी नहीं हो सकी, जिसका फायदा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों ने उठाया। राशिद ने भरोसा जताया कि टीम इन गलतियों से सीखेगी और अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेगी।

गुलबदीन नैब की पारी भी रही खास

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 182/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। गुलबदीन नैब ने मध्य ओवरों में शानदार बल्लेबाजी कर टीम को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया। हालांकि, फिलिप्स की अगुआई में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ने इस स्कोर को भी बौना साबित कर दिया।