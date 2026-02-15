स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 14 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान क्विंटन डी कॉक ने इतिहास रच दिया। रन चेज़ की शुरुआत करते हुए उन्होंने पहली ही बाउंड्री के साथ अपने 3000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। वह टी20I क्रिकेट में 3000 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के 13वें बल्लेबाज़ बन गए हैं।

टी20I करियर के आंकड़े

डी कॉक ने अब तक 105 टी20I मैचों में 3,018 रन बनाए हैं।

औसत: 31.76

स्ट्राइक रेट: 142.42

शतक: 2

अर्धशतक: 19; वह दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20I और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं।

इस वर्ल्ड कप में उनके पास Aaron Finch (3120 रन), David Warner (3277 रन) और Virandeep Singh (3180 रन) को पीछे छोड़ने का मौका भी है।

दक्षिण अफ्रीका के टॉप रन-स्कोरर

दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20I में दूसरे सबसे ज्यादा रन David Miller के नाम हैं। उन्होंने 120 पारियों में 2,713 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं।

मैच में छोटी लेकिन अहम पारी

176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए डी कॉक ने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था। उन्हें पांचवें ओवर में Lockie Ferguson ने लेग-कटर पर बोल्ड किया। डी कॉक ने कप्तान Aiden Markram के साथ पहले विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की।

सुपर-8 में पहुंची दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत दर्ज कर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है। अगला मुकाबला 18 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेला जाएगा।

प्री-सीडिंग के अनुसार सुपर-8 ग्रुप 1 में दक्षिण अफ्रीका के साथ वेस्टइंडीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की संभावना है। हालांकि, जिम्बाब्वे से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है।