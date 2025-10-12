नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubhman Gill) ने एक बार फिर अपने बल्ले से कमाल दिखाया। उन्होंने संयमित और क्लासिक बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक (129 रन नाबाद) जड़ा और भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया।

यह शतक गिल के करियर का बतौर कप्तान पांचवां टेस्ट शतक है। इसके साथ ही वह भारतीय कप्तानों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली और मंसूर अली खान पटौदी के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली इस सूची में 20 शतकों के साथ शीर्ष पर हैं।

भारतीय कप्तान के रूप में सर्वाधिक टेस्ट शतक

1. विराट कोहली - 20

2. सुनील गावस्कर - 11

3. मोहम्मद अज़हरुद्दीन - 9

4. सचिन तेंदुलकर - 7

5. सौरव गांगुली, एमएस धोनी, एमएके पटौदी, शुबमन गिल* - 5

गिल ने इस साल कप्तान के तौर पर पांच टेस्ट शतक पूरे किए हैं — जो कि एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह उपलब्धि विराट कोहली ने 2017 और 2018 में हासिल की थी।

अपनी पारी के बाद गिल ने कहा, “कप्तान के तौर पर टीम का नेतृत्व करना और रन बनाना हमेशा प्रेरणादायक होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टीम को लगातार मज़बूत स्थिति में रख सकूँ।”

गिल की शानदार कप्तानी और लगातार फॉर्म ने भारत को टेस्ट सीरीज़ में बढ़त दिलाने की राह पर ला दिया है।