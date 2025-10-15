नई दिल्ली : कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और टीम इंडिया के अन्य सदस्य बुधवार सुबह अपने बहुप्रतीक्षित ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। टीम का दूसरा जत्था आज रात 9 बजे रवाना होगा। इस दौरे में तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और उसके बाद 5 मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला होगी, जो दुनिया के दो शीर्ष क्रिकेट देशों के बीच एक रोमांचक मुकाबले का मंच तैयार करेगी।

पहले समूह में सहयोगी स्टाफ और कई वरिष्ठ खिलाड़ी भी शामिल हैं जबकि बाकी सदस्य ऑस्ट्रेलिया में टीम के पहले अभ्यास सत्र से पहले उनके साथ जुड़ेंगे। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीमित ओवरों की श्रृंखला से पहले खिलाड़ियों के एक संक्षिप्त अनुकूलन अवधि से गुजरने की उम्मीद है।

भारत अपने प्रभावशाली विदेशी प्रदर्शन को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ इस दौरे को चरित्र और गहराई दोनों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। प्रशंसक बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि युवा कप्तान शुभमन गिल टीम की अगुवाई कर रहे हैं और सीरीज की शुरुआत की तैयारी में जुटे हैं। तीन वनडे मैचों के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा एक लंबे ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुप्रतीक्षित वापसी करेंगे। क्रिकेट प्रेमी इस सीनियर जोड़ी को मैदान पर वापस देखकर रोमांचित हैं जबकि गिल उनकी मौजूदगी में टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं जो एक दिलचस्प तालमेल है और इस हाई-प्रोफाइल दौरे में रोमांच का एक और स्तर जोड़ता है।

भारत का ऑस्ट्रेलिया का सीमित ओवरों का दौरा 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहले वनडे मैच के साथ शुरू होगा, जिसके बाद क्रमशः 23 और 25 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच होंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी। भारत ने पिछली बार 2020-21 में द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जब वे 2-1 से हार गए थे, लेकिन वापसी करते हुए उसी अंतर से टी20 सीरीज जीत ली थी।