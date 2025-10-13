नई दिल्ली : गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाजी कोच पार्थिव पटेल का मानना है कि शुभमन गिल एक निर्णायक और आत्मविश्वासी नेता हैं, जिनके फैसलों में “शायद” जैसी कोई जगह नहीं होती। पार्थिव ने कहा कि गिल का “हाँ या ना” वाला रवैया उन्हें एक प्रभावी कप्तान बनाता है।

गिल हैं पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वासी नेता

पार्थिव, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 सीजन में गुजरात टाइटन्स के साथ गिल के साथ काम किया, ने कहा, “गिल हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखते हैं। मैंने देखा है कि उनके फैसले दृढ़ होते हैं और वह पूरी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।” पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने कहा कि गिल के नेतृत्व में अनिश्चितता की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, “शुभमन के नेतृत्व में या तो ‘हाँ’ होता है या ‘ना’। ‘शायद’ का कोई सवाल नहीं। एक अच्छे कप्तान के लिए यह गुण बेहद अहम है।”

बहु-प्रारूपीय कप्तानी को लेकर पार्थिव का समर्थन

जहां कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी बहुत जल्दी मिल गई है, वहीं पार्थिव इसे “प्रगतिशील फैसला” मानते हैं। उन्होंने कहा, “गिल ने गुजरात टाइटन्स के साथ पिछले दो सीज़नों में शानदार नेतृत्व दिखाया है। इंग्लैंड में टेस्ट कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा। मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।”

लचीलापन और टीम की राय सुनने की क्षमता

पार्थिव ने बताया कि गिल की सबसे बड़ी ताकत उनका लचीलापन है, “वह किसी एक विचार में अड़े नहीं रहते। हर स्थिति के हिसाब से खुद को ढालते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वह टीम के सुझावों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, यही गुण एक अच्छे नेता को अलग बनाता है।” पार्थिव, जिन्होंने एक दशक तक गुजरात की रणजी टीम की कप्तानी की, ने कहा कि गिल में वही समावेशी नेतृत्व दृष्टिकोण दिखाई देता है जो टीम को एकजुट रखता है।