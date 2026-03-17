स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के हेड कोच Gautam Gambhir ने सीनियर खिलाड़ियों Rohit Sharma और Virat Kohli के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गंभीर ने स्वीकार किया कि पिछले 18 महीनों में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उनका इरादा हमेशा सही रहा। उन्होंने कहा कि एक इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है और वह इससे पीछे नहीं हटते।

“गलत फैसले सही इरादे से हों तो ठीक”

Gautam Gambhir ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में सही इरादा सबसे जरूरी होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत फैसले अगर सही नीयत से लिए जाएं तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन गलत इरादे से लिए गए फैसले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हैं।

गंभीर ने यह भी कहा कि जब तक वह खिलाड़ियों से ईमानदारी से बात कर पा रहे हैं, तब तक वह अपने काम को सही मानते हैं।

रोहित-कोहली के साथ रिश्तों पर उठे थे सवाल

मीडिया में लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि गंभीर ने सीधे तौर पर इन बातों को खारिज नहीं किया, लेकिन यह जरूर माना कि रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। उनका यह बयान इन अटकलों को और हवा दे सकता है।

खराब प्रदर्शन के बाद लिया बड़ा फैसला

Rohit Sharma और Virat Kohli ने 2025-26 के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रोहित ने 7 मई और कोहली ने 12 मई को अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद भारतीय टेस्ट टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले।

टीम इंडिया में बदलाव का दौर

दोनों दिग्गजों के संन्यास के बाद टीम इंडिया ने नए खिलाड़ियों के साथ नई शुरुआत की। Shubman Gill की कप्तानी में टीम ने इंग्लैंड में ड्रॉ खेला, वेस्टइंडीज को हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज गंवा दी। यह दौर भारतीय क्रिकेट के ट्रांजिशन फेज के रूप में देखा जा रहा है।

2027 वर्ल्ड कप पर नजर

हालांकि रोहित और कोहली टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दोनों की नजर अभी भी 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ ने साफ कर दिया है कि टीम में जगह प्रदर्शन के आधार पर ही मिलेगी।

निष्कर्ष

गौतम गंभीर का यह बयान भारतीय क्रिकेट के अंदर चल रहे बदलाव और चुनौतियों को दर्शाता है। रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों के बाद टीम नई दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां अनुभव और युवाओं के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है।