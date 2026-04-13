नई दिल्ली : भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने IPL में आज के महान बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बैटिंग के तरीके में आए बदलाव को हाईलाइट किया। उन्होंने पिछले दो सीजन में उनके स्ट्राइक रेट में हुई बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इतने जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते देखना 'ऐसा लगता है जैसे वे Ferrari चला रहे हों।'

कोहली और रोहित, जिन्हें पारंपरिक तौर पर T20 क्रिकेट के अहम खिलाड़ी माना जाता रहा है, उन्होंने इस फॉर्मेट के बदलते दबावों के हिसाब से अपने खेलने के तरीके में बदलाव किया है और 2024 से ज्यादा आक्रामक तरीका अपनाया है। मौजूदा IPL 2026 में दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के लिए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं।

चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा, 'जरा देखिए कि दोनों ने कैसे अपनी गति बढ़ाई है। 2020 से 2023 तक IPL में कोहली और रोहित का स्ट्राइक रेट 126 और 127 था, जो थोड़ा धीमा और शांत था, लेकिन देखिए 2024 के बाद से दोनों में कितना बदलाव आया है; वे अब 152 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे वे Ferrari चला रहे हों।'

रोहित ने मौजूदा IPL सीजन में चार मैचों में 45.67 के औसत और 165.06 के स्ट्राइक रेट से एक अर्धशतक सहित 137 रन बनाए हैं जो टीम के किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा है। वहीं कोहली ने 2 अर्धशतकों सहित चार मैचों में 179 रन बनाए हैं और RCB के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। कोहली ने 59.67 की औसत 162.72 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं।