स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले से पहले MI के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड का बड़ा बयान सामने आया है। पोलार्ड ने इस मैच को ‘रोहित बनाम कोहली’ के बजाय टीमों के बीच मुकाबला बताया और कहा कि फोकस टीम पर होना चाहिए, न कि सिर्फ खिलाड़ियों की व्यक्तिगत लड़ाई पर।

रोहित-कोहली मुकाबले पर क्या बोले पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड ने साफ कहा कि लोग इस मैच को रोहित शर्मा और विराट कोहली के मुकाबले के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ MI बनाम RCB है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी अपने करियर के इस दौर का आनंद लें, क्योंकि वे अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है।

अगली पीढ़ी के सुपरस्टार्स पर फोकस

पोलार्ड ने यह भी कहा कि अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि आने वाले 10-15 सालों में यही युवा खिलाड़ी क्रिकेट के नए सुपरस्टार बनेंगे, इसलिए अभी से उन पर ध्यान देना जरूरी है।

शानदार फॉर्म में रोहित और कोहली

आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रोहित ने अब तक 3 मैचों में 118 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 168 से ज्यादा रहा है। वहीं कोहली ने 129 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 179 के करीब है।

MI की नजर दूसरी जीत पर

मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं और टीम इस मैच में अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी शानदार फॉर्म में है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है।