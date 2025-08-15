नई दिल्ली : दिल्ली के लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस पीढ़ी के बच्चों के माता-पिता जब भी कोई खेल खेलते हैं, तो उन्हें कितना गर्व होता है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया।

लाल किले से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'खेल भी विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, और मुझे खुशी है कि आज अगर बच्चे खेलों में रुचि लेते हैं, तो माता-पिता गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत मानता हूं।' उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों, विशेष रूप से खेलो इंडिया नीति पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत कई स्तरों और श्रेणियों में कई बहु-खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, खेलो इंडिया पैरा खेल और इस वर्ष आयोजित हुए पहले खेलो इंडिया बीच खेल।

इन प्रतियोगिताओं ने उन प्रतिभाओं के विकास और पहचान में मदद की है जो आने वाले वर्षों में ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप आदि में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। इस नीति के कारण पूरे भारत में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं की एक श्रृंखला विकसित हुई है, जिन्हें खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हमने कई दशकों के बाद देश में खेलो इंडिया नीति शुरू की है ताकि खेल जगत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जा सकें। स्कूल से लेकर ओलंपिक तक, हम एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहते हैं।'

भारत 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने की इच्छा रखता है, जो एक खेल महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2014 में शुरू की गई टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) के तहत, कई युवा और होनहार प्रतिभाओं और दिग्गजों को ओलंपिक में पदक जीतने में मदद करने के लिए सर्वोत्तम सेवाएं, उपकरण, धन आदि प्रदान किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका रही, जिसमें 7 पदक (एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक) शामिल हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने एक रजत और 5 कांस्य पदक सहित छह पदक जीते।

भारत के पैरालंपिक प्रदर्शन में भी भारी अंतर दिखाई दिया। टोक्यो में 5 स्वर्ण सहित 19 पदकों के साथ पैरालंपिक क्रांति सही मायने में शुरू हुई। इस प्रदर्शन से प्रेरित होकर भारतीय दल ने पेरिस में अपने प्रदर्शन को कई पायदान ऊपर ले जाकर रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं।

एशियाई खेल हांग्जो (2022) और पैरा एशियाई खेलों (2022) में टीम इंडिया ने क्रमशः 106 पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य) और 109 पदक (28 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 49 कांस्य) के साथ पहली बार 100 पदकों का आंकड़ा पार किया। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों ने 2022 में टीम इंडिया की 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया पर 3-0 से पहली थॉमस कप जीत, 2023 में बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक जैसी कई अन्य उपलब्धियां हासिल की हैं।