कैपटाउन , साउथ अफ़्रीका ( निकलेश जैन ) 12 साल से दुनिया के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का पसंदीदा शतरंज फॉर्मेट और उनकी महत्वाकांक्षी फ्री स्टाइल शतरंज श्रृंखला 2025 का विजेता कौन होगा अब यह हमें अगले चार दिनों में पता चल जाएगा ।7 लाख 50 हज़ार डॉलर के पुरस्कार राशि वाले इस फाइनल में कुल आठ खिलाड़ी भाग लेने जा रहे है जिसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, यूएसए के फैबियानो कारूआना , नीमन हंस मोके और लेवान अरोनियन, जर्मनी के विंसेंट केमर, भारत के अर्जुन एरिगैसी , ईरान के परहम मघसूदलू और अभी भी विश्व कप जीतने वाले जावोखीर सिंदारोव शामिल है । इन खिलाड़ियों के बीच पहले राउंड रोबिन आधार पर सात राउंड होंगे उसके बाद उनकी रैंकिंग के अनुसार क्वाटर फ़ाइनल मुकाबलों के लिए सभी की वरीयता तय हो जाएगी इसके बाद क्लासिकल फॉर्मेट में क्वाटर फ़ाइनल सेमी फ़ाइनल और फाइनल के मुक़ाबले खेले जाएँगे ।

वहीं फ्री स्टाइल के ग्रैंड स्लैम के एक प्रमोशन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों नें पानी के अंदर शतरंज खेला । इस मुक़ाबले में खिलाड़ी पानी के अंदर जाकर चाल चलते और उसके बाद बाहर आकर सांस लेते । इसमें यूएसए के नीमन हंस मोके नें यूएसए के ही फैबियानो कारूआना को पराजित करते हुए खिताब अपने नाम किया , इसका आयोजन कैपटाउन के होटल साइलो के स्वीमिंग पूल में किया गया ।

वहीं प्रमोशन कार्यक्रम के तहत मैग्नस कार्लसन नें बच्चो के साथ साइमल शतरंज खेला ।