इंदौर : पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता संजय जगदाले का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक प्रारूप खेल रहे भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैच फिटनेस बरकरार रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। बीसीसीआई के पूर्व सचिव जगदाले ने कहा कि दोनों की 2027 विश्व कप में खेलने की उम्मीद उनके फॉर्म और फिटनेस पर निर्भर करेंगी।

जगदाले ने कहा, ‘उन्होंने सिर्फ एक प्रारूप में खेलने का फैसला लिया है और यह उनके लिए कठिन है।' उन्होंने कहा, ‘वे दोनों सफेद गेंद वाले क्रिकेट में शानदार रहे हैं लेकिन अगर आप नियमित रूप से नहीं खेल रहे हैं तो इससे आपका खेल प्रभावित होगा जैसा कि IPL में धोनी के साथ हुआ। ब्रायन लारा और मैथ्यू हेडन के साथ भी ऐसा ही हुआ था।'

जगदाले ने कहा, ‘बहुत से क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, पहले जैसे नहीं रहते, यह स्वाभाविक है।' दोनों ने पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में लगभग छह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। रोहित 14 गेंदों पर सिर्फ आठ रन बना पाए, जबकि कोहली आठ गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए।

जगदाले ने कहा, ‘अभी तो 50 ओवरों का क्रिकेट कम खेला जाएगा।' उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलते देखना पसंद करूंगा। मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या है लेकिन घरेलू टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा रहेगा।'