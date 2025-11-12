स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हाल ही में आलोचनाओं के घेरे में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ प्रशंसक और आलोचक यह आरोप लगा रहे हैं कि युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ में मौका उनके कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से पुराने जुड़ाव के कारण मिला है। हालांकि, केकेआर के पूर्व खिलाड़ी मनविंदर बिस्ला ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए गंभीर और राणा दोनों का समर्थन किया। बिस्ला का कहना है कि राणा ने अपनी जगह “काबिलियत और प्रदर्शन” के दम पर बनाई है, न कि किसी पक्षपात के कारण।

गंभीर पर लगे पक्षपात के आरोप

सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने दावा किया कि गौतम गंभीर ने कोच के रूप में अपनी पुरानी आईपीएल टीम के खिलाड़ियों को तरजीह दी। कई लोगों ने कहा कि हर्षित राणा की चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं रही। आलोचकों के अनुसार, गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स में अपने कोचिंग अनुभव के चलते राणा का पक्ष लिया। हालांकि, ये दावे किसी आधिकारिक या क्रिकेट बोर्ड के बयान पर आधारित नहीं हैं बल्कि सोशल मीडिया चर्चाओं तक सीमित हैं।

मनविंदर बिस्ला का जवाब : ‘यह सिर्फ शोर है’

पूर्व केकेआर विकेटकीपर-बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला ने इंडियन क्रिकेट कैंटीन के यूट्यूब चैनल पर इन आरोपों को "निराधार" बताया। उन्होंने कहा, “जो लोग हर्षित राणा का विरोध कर रहे हैं, वे केकेआर के प्रशंसक नहीं होंगे। हर कोई इस बात को केकेआर के एंगल से जोड़ रहा है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। गौतम गंभीर ने हमेशा प्रदर्शन को प्राथमिकता दी है, न कि रिश्तों को।” बिस्ला ने यह भी जोड़ा कि गंभीर और राणा के बीच किसी तरह का निजी संबंध नहीं है। उन्होंने राणा की सिलेक्शन को पूरी तरह परफॉर्मेंस-बेस्ड बताया।

हर्षित राणा का प्रदर्शन : आलोचकों को दिया जवाब

बिस्ला ने हर्षित राणा के हालिया प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि उनका चयन योग्यता के दम पर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज़ में राणा भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। इसके अलावा, दूसरे टी20I में उन्होंने 33 गेंदों पर 35 रनों की तेज पारी खेली, जिससे उनकी ऑलराउंड क्षमता भी सामने आई। उन्होंने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में चार विकेट लेकर भारत की जीत की नींव रखी थी। हालांकि उस मैच के बाद सुर्खियां रोहित शर्मा और विराट कोहली की साझेदारी पर केंद्रित रहीं, लेकिन बिस्ला के अनुसार “वास्तविक मैच टर्नर राणा ही थे।”

‘अगर हर्षित पर वीडियो बने, तो व्यूज नहीं मिलेंगे’ : बिस्ला का तंज

बिस्ला ने सोशल मीडिया की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा, “भारत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन सबने रोहित और कोहली पर बात की। किसी ने यह नहीं कहा कि हर्षित राणा ने चार विकेट लेकर मैच सेट किया। अगर किसी ने उनके बारे में वीडियो बनाया होता, तो शायद उतने व्यूज नहीं मिलते। यही फर्क है लोकप्रियता और प्रदर्शन के बीच।”

गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर भरोसा

2012 में केकेआर की आईपीएल ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बिस्ला ने याद किया कि गंभीर हमेशा प्रदर्शन और अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर किसी भी खिलाड़ी को उसके नाम या संबंधों के आधार पर नहीं चुनते। उनके मुताबिक, “गौतम गंभीर एक निष्पक्ष कोच हैं, जो सिर्फ़ मेहनत और परिणाम देखते हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने प्रदर्शन नहीं किया, तो उसे मौका नहीं मिलेगा चाहे वह केकेआर का खिलाड़ी हो या किसी और टीम का।”

