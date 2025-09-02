स्पोर्ट्स डेस्क : बाएं हाथ की कलाई की स्पिनर कुलदीप यादव हाल ही में टीम प्रबंधन की नजरों से ओझल रहे हैं, क्योंकि टीम प्रबंधन अक्सर ऐसे ऑलराउंडरों को तरजीह देता है जो बल्ले से टीम को गहराई प्रदान करते हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर मनिंदर सिंह ने इस रवैये पर निराशा जताई है और तर्क दिया है कि कुलदीप को टीम में शामिल न करने के कारण भारत इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं जीत पाया। भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाई, लेकिन सिंह ने जोर देकर कहा कि अगर कुलदीप टीम में होते तो नतीजा 3-1 से भारत के पक्ष में हो सकता था।

मनिंदर ने कहा, 'अगर कुलदीप इंग्लैंड में खेलते, तो भारत 3-1 से जीत जाता। हमने जिन गेंदबाजों को चुना था, उनके साथ चौथी पारी में 371 रनों का पीछा करना हमेशा से ही मुमकिन था। लेकिन कुलदीप के साथ चीजें अलग होतीं। हमारा चयन जीत के बजाय हार न मानने पर केंद्रित था। अगर हमें जीतना होता, तो कुलदीप हर टेस्ट खेलते। विश्व क्रिकेट में उनके जैसे खिलाड़ी कम ही मिलते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी गुगली या लेग-ब्रेक को समझ नहीं पाते। उस पहले टेस्ट में अगर कुलदीप चौथे और पांचवें दिन गेंदबाजी कर रहे होते, तो उनके पास 371 रनों का पीछा करने का कोई मौका नहीं होता।'

सिंह ने आगामी एशिया कप में कुलदीप की संभावनाओं को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि प्रबंधन अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के पक्ष में उन्हें फिर से नजरअंदाज कर सकता है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अगर वे दो स्पिनरों के साथ उतरते हैं, तो वे कुलदीप को चुनेंगे। वे शायद अक्षर को, उनकी बल्लेबाजी की वजह से, वरुण चक्रवर्ती के साथ चुनेंगे।'