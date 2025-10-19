Go to PunjabKesari.in

पर्थ: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले ODI में भारत को टॉप ऑर्डर में झटका लगा। लंबे समय बाद वापसी करने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दी ही आउट हो गए। कप्तानी डेब्यू कर रहे शुबमन गिल भी पारी में ज्यादा देर टिक नहीं पाए।

इस दौरान अक्षर पटेल को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जबकि अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल अभी भी नंबर 6 पर थे। इस निर्णय पर पूर्व भारतीय पेसर डोड्डा गणेश (Dodda Ganesh) ने नाराजगी जताई और इसे ‘क्रिमिनल’ करार दिया।

गणेश ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा: 'भगवान के लिए, कृपया केएल राहुल को 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कहें। उसे नंबर 6 पर असुविधाजनक स्थिति है।'

उन्होंने आगे कहा: 'केएल राहुल जैसी गुणवत्ता वाले बल्लेबाज को नंबर 6 पर भेजना टीम के लिए अपराध है। रणनीति बदलने का समय है।'

केएल राहुल का रिकॉर्ड

केएल राहुल ने नंबर 5 पर ODIs में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके 10 मैचों में इस पोज़ीशन पर 290 रन हैं, औसत 36.25 और एक अर्धशतक शामिल है।

बारिश का असर

मैच के दौरान बारिश ने खेल को बाधित किया। भारत 8.5 ओवर में 25/3 था, खेल थोड़ी देर के लिए फिर से शुरू हुआ, लेकिन फिर बारिश ने फिर से मैच रोका। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कुछ रन जोड़े, लेकिन गीले मैदान और धीमी गेंदबाजी के कारण रन सीमित रहे।