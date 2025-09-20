स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय कप्तान क्रिस श्रीकांत का मानना ​​है कि शुभमन गिल 21 सितंबर को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में बल्ले से अपनी फॉर्म वापस पा लेंगे। भारतीय उप कप्तान अब तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और महाद्वीपीय टूर्नामेंट के तीन मैचों में सिर्फ 35 रन ही बना पाए। श्रीकांत को लगता है कि 25 वर्षीय गिल पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में रन बनाएंगे।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'शुभमन गिल का फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में रन बनाएंगे। वह भारतीय टेस्ट कप्तान हैं और भविष्य में सभी फॉर्मेट के कप्तान भी हो सकते हैं। अंदर आती गेंद उन्हें लगातार परेशान करती है क्योंकि वह जल्दी खेलते हैं। मेरा सुझाव है कि वह ज्यादा सीधी गेंदें खेलें। कवर ड्राइव की बजाय, उन्हें तब तक ऑफ ड्राइव ज्यादा खेलनी चाहिए जब तक वह जम न जाएं।'

श्रीकांत ने आगे कहा, 'उन्हें उप कप्तान बनाने का मतलब ही यह है कि उनका खेलना तय है। एशिया कप से पहले मेरी जो 15 सदस्यीय टीम थी, उसमें वह नहीं थे। दरअसल, ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह 15 सदस्यीय टीम में होंगे। लेकिन जब से उन्हें उप कप्तान बनाया गया है, भविष्य में वे उन्हें सभी फॉर्मेट का कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनका आईपीएल भी अच्छा रहा था।'

गौर है कि भारत ने अपने अंतिम ग्रुप चरण के मुकाबले में ओमान को हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने ओमान को 21 रनों से हराकर अपनी अजेय बढ़त बरकरार रखी। अब वे इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण में पाकिस्तान से दूसरी बार भिड़ेंगे।

