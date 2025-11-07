स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच में शुभमन गिल की पारी ने जहां दर्शकों को बांट दिया, वहीं पूर्व क्रिकेटर इरफ़ान पठान और वरुण आरोन उनके समर्थन में उतरे। गिल ने 39 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली, एक ऐसी पारी जो आंकड़ों में बड़ी नहीं दिखी, लेकिन मैच की दिशा तय करने में अहम रही। कठिन पिच पर उनके संयम और तकनीक ने भारत को 167 के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुँचाया, जो अंततः 48 रन की जीत में बदल गया।

चुनौतीपूर्ण पिच पर गिल का धैर्य

नागपुर की पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी। गेंद सीम और स्पिन दोनों ले रही थी, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया था। गिल ने इस परिस्थिति में अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज के बजाय एक नियंत्रित रुख अपनाया। उन्होंने शुरुआती ओवरों में विकेट बचाने पर ध्यान केंद्रित किया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को बनाए रखा। उनकी इस रणनीति ने भारत को मजबूत आधार दिया, जिससे बाद के बल्लेबाज़ आक्रामक खेल दिखा सके। गिल के 46 रन, जो टीम के कुल स्कोर में अहम योगदान साबित हुए, ने भारत को ऐसी स्थिति में पहुँचाया जहाँ गेंदबाज़ी इकाई मैच को नियंत्रित कर सके।

वरुण आरोन ने बताया “गिल टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी”

मैच के बाद बातचीत में पूर्व तेज़ गेंदबाज़ वरुण आरोन ने शुभमन गिल की पारी की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि गिल ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर कठिन परिस्थितियों में टीम भरोसा कर सकती है। आरोन ने कहा, “गिल की खासियत यह है कि जब विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं होता, तो वे अपनी तकनीक और संयम से टीम को स्थिरता देते हैं। उन्हें खेल की परिस्थितियों की गहरी समझ है, वे जानते हैं कि कौन सा शॉट किस सतह पर सुरक्षित है। यही कारण है कि टी20 टीम में शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी जरूरी है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब अन्य बल्लेबाज़ मुश्किल विकेट पर रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे, गिल ने टीम को 46 बहुमूल्य रन दिए, जो मैच का निर्णायक अंतर साबित हुए।

इरफान पठान ने सराहा गिल का “सोच-समझकर खेलना”

इरफ़ान पठान, जिन्होंने पहले गिल के टी20 दृष्टिकोण पर सवाल उठाए थे, इस बार उनकी पारी से प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा कि गिल ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया और टीम के संतुलन को बनाए रखा। पठान ने कहा, “गिल ने शुरुआत में ताकत की बजाय टाइमिंग पर ध्यान दिया। उन्होंने गेंद को समझकर खेला, बड़े शॉट लगाने की बजाय बाउंड्री खोजने की कोशिश की। यही उनका स्वाभाविक खेल है। इस तरह की पारी दबाव के समय टीम के लिए स्थिरता लाती है।”

उन्होंने आगे जोड़ा कि गिल की इस पारी ने अन्य बल्लेबाजों जैसे सूर्यकुमार यादव को स्वतंत्रता दी कि वे आक्रामक तरीके से रन बना सकें। पठान ने कहा, “गिल की नियंत्रित पारी के कारण सूर्यकुमार यादव खुलकर खेल सके, जिससे रन गति बनी रही और भारत ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया।”

भारत की जीत में गिल की भूमिका अहम

भारत ने अंततः मैच 48 रनों से जीता, और गिल की पारी इस जीत की नींव साबित हुई। उन्होंने परिस्थितियों को पढ़कर अपनी रणनीति बदली, जो एक परिपक्व बल्लेबाज की निशानी है। टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी और विशेषज्ञों का मानना है कि टी20 प्रारूप में भी गिल जैसे संयमित और तकनीकी बल्लेबाज की आवश्यकता होती है, जो मुश्किल विकेट पर टीम को स्थिरता प्रदान कर सके। भारत अब 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 में उतरेगा, जहाँ सबकी निगाहें एक बार फिर शुभमन गिल के प्रदर्शन पर टिकी होंगी।