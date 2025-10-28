सिडनी: भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब वह पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर ने शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि अगर यह बल्लेबाज लय में आ गया, तो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोश हेजलवुड की लय बिगड़ जाएगी।

नायर ने कहा, “अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में हैं, तो हेजलवुड आउट ऑफ फॉर्म होंगे। उनका अंदाज़ ही ऐसा है—पहली गेंद पर चौका या छक्का मारना उनकी पहचान है। अगर वह पावरप्ले के छह ओवर तक टिके रहे, तो भारत 60 से 80 रन तक बना सकता है, जिससे साथी बल्लेबाज पर दबाव घटेगा और विपक्षी टीम पर बढ़ेगा।”

नायर के मुताबिक, हेजलवुड के खिलाफ मुकाबला अभिषेक के लिए एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि आईपीएल और दक्षिण अफ्रीका जैसी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव उनके काम आएगा। “हेजलवुड इस समय शानदार लय में हैं और अतिरिक्त बाउंस निकाल रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अभिषेक के पास अब अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जिससे वह इस चुनौती से निपट लेंगे।”

ऑस्ट्रेलिया में सम्मान कमाने की चाह

नायर ने कहा कि अभिषेक में ‘निडर मानसिकता’ है और वह ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “हर भारतीय बल्लेबाज का सपना होता है कि वह ऑस्ट्रेलिया में सम्मान कमाए। मुझे लगता है कि अभिषेक के लिए यह बड़ा मौका है, जहां वह अपने खेल से सबको जवाब दे सकते हैं।”

अभिषेक शर्मा ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। ‘सीना’ देशों (SENA) में उन्होंने अब तक केवल दक्षिण अफ्रीका में खेला है, जहां उन्होंने चार पारियों में 97 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है।