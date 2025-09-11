नई दिल्ली : चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का मानना ​​है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में स्पष्ट रूप से प्रबल दावेदार है। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनकी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारत ने UAE पर 9 विकेट की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच से पहले शुक्रवार को ओमान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

लतीफ ने कहा, 'भारतीय टीम अच्छी है और UAE के खिलाफ मुकाबले में इसके संकेत साफ दिखाई दे रहे थे। कुलदीप, अक्षर, वरुण, जसप्रीत, हार्दिक और शिवम सभी अच्छे गेंदबाज हैं। उनके पास 5 बल्लेबाज और पांच गेंदबाज हैं जो एक अच्छा संयोजन बनाते हैं। यह भारत और पाकिस्तान के लिए बदलाव का दौर है। उनके स्टार खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन ये खिलाड़ी भी बड़े स्टार हैं। देखते हैं क्या होता है। भारत की टीम बहुत संतुलित है।'

उन्होंने कहा, 'दोनों देशों के बीच ढाई घंटे के संक्षिप्त युद्ध (पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर) के बाद दोनों टीमों पर काफी दबाव होगा। इस मैच का विजेता 'सिकंदर' होगा। इससे दोनों टीमों पर अतिरिक्त दबाव होगा।' लतीफ ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, उप-कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सहित भारतीय बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की तारीफ की और साथ ही भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की किफायती गति पर भी जोर दिया। उन्होंने रविवार को होने वाले इस धमाकेदार मुकाबले में भारत की जीत का भी समर्थन किया।

उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन अगर कौशल के आधार पर विश्लेषण किया जाए, तो भारत शीर्ष पर है और यह इतिहास है... भारतीय टीम में प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है कि असाधारण प्रदर्शन करने के बावजूद श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी टीम में नहीं हैं। पाकिस्तान के पास वह क्षमता नहीं है और हमें शॉट चयन में समस्या है।'

पूर्व कप्तान ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान के बल्लेबाज इस बड़े मुकाबले में भारत के खिलाफ कमाल करेंगे। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान ने अपनी टीम में आक्रामक खिलाड़ी चुने हैं। साहिबजादा फरहान, जो पहली गेंद से ही आक्रामकता दिखाते हैं, और मोहम्मद नवाज पहली बार भारत के खिलाफ खेलेंगे। अगर हमें बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच मिलती है, तो फखर जमान और सैम अयूब अच्छी पारियां खेल सकते हैं और हम अच्छा स्कोर बना सकते हैं। हम पाकिस्तान को कम नहीं आंक सकते क्योंकि वे अपने दिन कुछ भी कर सकते हैं।'