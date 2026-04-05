स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर बढ़ रही आलोचनाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। यह आलोचना दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL 2026 के मैच के बाद कप्तान ऋषभ पंत के साथ मैदान पर हुई उनकी बहस के बाद शुरू हुई है। इस वायरल घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए वॉन ने चेतावनी दी कि बार-बार सार्वजनिक तौर पर होने वाली बहस टीम के माहौल को खराब कर सकती है।

दिल्ली के हाथों लखनऊ की घरेलू मैदान पर हार के बाद गोयनका को पंत के साथ गरमागरम बातचीत करते देखा गया। इससे 2024 सीजन में केएल राहुल के साथ हुए उस विवाद की यादें ताज़ा हो गईं जिसके बाद उन्होंने कप्तानी और टीम दोनों छोड़ दी। इस घटना से चारों ओर अटकलों और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया जिसके बाद LSG को इस विवाद को शांत करने के लिए एक "बिना किसी काट-छांट वाला" वीडियो जारी करना पड़ा।

इस विवाद पर अपनी राय रखते हुए वॉन ने Cricbuzz को बताया कि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद, खासकर मैदान पर टीम के मामलों में मालिकों की सीधी दखलंदाजी दिखे। उनका मानना ​​है कि ऐसे पल बेवजह की अटकलों और नकारात्मक चर्चाओं को जन्म देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं जारी रहीं, तो फ्रेंचाइजी के भीतर एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है।

उन्होंने कहा, 'मुझे यह मानना ​​पड़ेगा कि इस फ्रेंचाइजी को लेकर मेरी दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। मैं दूर से ही सब कुछ देखता हूं, सोशल मीडिया पर चीज़ें पढ़ता रहता हूं, और देखता हूं कि मालिक मैदान पर ऋषभ, टॉम मूडी और जस्टिन लैंगर के साथ खड़े हैं। मुझे यह देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैदान पर ऐसा होते देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह की बातचीत निजी तौर पर भी कर सकते हैं। और भले ही वे बातचीत बहुत अच्छी और सौहार्दपूर्ण हो, फिर भी मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि ऐसा करके आप लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उस ग्रुप में शायद कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी जो असल में नहीं हुई थीं। हो सकता है कि वह सिर्फ एक मजाकिया बातचीत रही हो, कौन जाने? लेकिन हां, यह एक दिलचस्प फ्रेंचाइजी है। मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम का संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ सकता है।'

वॉन ने यह भी सुझाव दिया कि पंत को कम से कम कुछ और मैचों के लिए अपनी मौजूदा भूमिका में ही बने रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम से जुड़े फैसले लेने में एकरूपता और निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, 'अक्सर कोट्स को उनके संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है, लेकिन अगर टीम में जरा भी कन्फ्यूजन हो, तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर यह तय होता है कि ऋषभ, मिच के साथ मिलकर वह भूमिका निभाएंगे, तो उन्हें 5 या 6 मैचों तक इसका पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए।'