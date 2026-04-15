स्पोर्ट्स डेस्क : ऋषभ पंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान जोश हेजलवुड की शॉर्ट बॉल का शिकार हो गए और उन्होंने मैदान छोड़ दिया। पंत हेजलवुड की एक तेज गेंद बाएं कोहनी पर लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए और अब लखनऊ सुपर जायंट्स को पंत की चोट की चिंता सता रही है।

यह घटना पारी के पांचवें ओवर में हुई, जब RCB की टीम में वापसी कर रहे जोश हेजलवुड ने पंत को एक तेज गति वाली हार्ड-लेंथ गेंद से चौंका दिया। पंत पुल शॉट खेलने में देर कर गए, उन्हें जगह नहीं मिली और गेंद उनकी बाएं हाथ की कोहनी के पास जोर से लगी और फिर स्टंप्स के पास गिर गई। जो चोट शुरू में सिर्फ दर्दनाक लग रही थी, वह जल्द ही एक गंभीर चिंता में बदल गई। खेल रोक दिया गया।

LSG के फिजियो तुरंत मैदान पर आए और पंत को अपना बायां हाथ आराम से हिलाने में दिक्कत हो रही थी। थोड़ी जांच और स्प्रे से इलाज के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह तुरंत खेलना जारी नहीं रख सकते और फिजियो के साथ मैदान से बाहर चले गए। हालांकि चोट पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है जिससे यह साफ हो सके कि पंत की चोट कितनी बड़ी है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा।

LSG के लिए यह एक चिंताजनक नजारा था। ऋषभ पंत टीम के कप्तान, विकेटकीपर और सबसे बड़े मैच-विनर्स में से एक हैं जिसका मतलब है कि फिटनेस से जुड़ी कोई भी समस्या टीम को कई मोर्चों पर प्रभावित करती है। यह सिर्फ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की ताकत की बात नहीं है, बल्कि मैदान पर कप्तानी और विकेट के पीछे संतुलन की भी बात है।