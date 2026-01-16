ढाका : बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और क्रिकेट गतिविधियों के पूरी तरह से बॉयकॉट के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम को बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के पद से हटा दिया है। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा देश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग सहित सभी तरह के क्रिकेट को रोकने के बाद लिया गया है।

एक मीडिया रिलीज में BCB ने कहा कि यह फैसला प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने 'हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में' लिया है, और यह तुरंत प्रभावी होगा। द डेली स्टार के अनुसार BCB ने कहा, 'यह फैसला BCB संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत BCB प्रेसिडेंट को दी गई अथॉरिटी के अनुसार लिया गया है और इसका मकसद बोर्ड के मामलों के लगातार सुचारू और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना है।' अगले आदेश तक बुलबुल फाइनेंस कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में काम करेंगे।

यह कदम तब उठाया गया है जब गुरुवार को चटोग्राम रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस के बीच बांग्लादेश प्रीमियर लीग का 25वां मैच रद्द कर दिया गया क्योंकि खिलाड़ियों ने अपना बॉयकॉट जारी रखा और मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आने से इनकार कर दिया। मैच दोपहर 1:00 बजे शुरू होना था और टॉस 12:30 बजे होना था। नजमुल को हटाने के बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों से बॉयकॉट खत्म करने और BPL में लौटने का आग्रह किया।

रिलीज में आगे कहा गया है, 'बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी खिलाड़ियों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में BCB को उम्मीद है कि सभी क्रिकेटर बांग्लादेश क्रिकेट की बेहतरी के लिए उच्चतम स्तर की व्यावसायिकता और समर्पण का प्रदर्शन जारी रखेंगे और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लगातार भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।'

इस्लाम ने पहले पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'भारतीय एजेंट' बताया था, जब पूर्व बांग्लादेशी कप्तान ने T20 विश्व कप स्थल विवाद पर ICC और BCCI के साथ बातचीत का सुझाव दिया था। बुधवार को इस्लाम ने पत्रकारों से कहा कि अगर बांग्लादेश T20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेता है, जिसके लिए वे भारत जाने को तैयार नहीं हैं, तो बोर्ड को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'बोर्ड को यहां कोई फायदा या नुकसान नहीं है। बांग्लादेश यहां खेले या न खेले, बोर्ड को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, कम से कम इस वर्ल्ड कप में तो नहीं।' खिलाड़ियों को इन टिप्पणियों से अपमानित महसूस हुआ। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने बुधवार को घोषणा की कि अगर नजमुल ने पहले मैच से पहले इस्तीफा नहीं दिया, तो खिलाड़ी BPL में हिस्सा नहीं लेंगे।