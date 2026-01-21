स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज आज नागपुर में होने जा रहा है। वनडे सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब टी20 में वापसी पर टिकी होंगी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और मिचेल सैंटनर के नेतृत्व में न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह सीरीज टी20 विश्व कप 2026 से पहले खुद को परखने का आखिरी बड़ा मौका मानी जा रही है।

हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले: 25

भारत जीता: 12

न्यूजीलैंड जीता: 10

टाई: 3

VCA स्टेडियम नागपुर पिच रिपोर्ट

विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) स्टेडियम, जामथा में 21 जनवरी 2026 को यह मुकाबला खेला जाएगा। यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां पहला द्विपक्षीय टी20 मैच होगा। इससे पहले 2016 के टी20 विश्व कप के दौरान दोनों टीमें इसी मैदान पर आमने-सामने आई थीं। पिच की बात करें तो नागपुर की सतह आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। शुरुआत में यहां बल्लेबाजों को अच्छी उछाल और गति मिलती है, जिससे रन बनाना आसान रहता है। हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है और स्पिनर्स का असर बढ़ता है।

नागपुर मौसम

अच्छी खबर यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है और AccuWeather के अनुसार शाम को तापमान 18-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मैच शाम 7 बजे शुरू होने वाला है और टॉस जीतने वाली टीम ओस से बचने के लिए पहले फील्डिंग करने का विकल्प चुन सकती है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड : फिन एलन, डेवोन कॉनवे (WK), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर (C), रचिन रवींद्र, जेम्स नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी।