स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FIH Women's Hockey World Cup Qualifiers के सेमीफाइनल में इटली को 1–0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। हैदराबाद के GMC Balayogi Hockey Stadium में खेले गए मुकाबले में मिडफील्डर Manisha Chauhan ने तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर निर्णायक गोल किया। अब फाइनल में भारत का सामना England women's national field hockey team से होगा।

मैच की शुरुआत में दोनों टीमों का आक्रामक खेल

भारत ने मैच की शुरुआत तेज रफ्तार के साथ की, लेकिन Italy women's national field hockey team ने भी जवाबी हमला करते हुए आक्रामक खेल दिखाया। दूसरे क्वार्टर के 18वें मिनट में भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन Navneet Kaur का शॉट इटली की गोलकीपर Lucia Ines Caruso ने शानदार तरीके से रोक दिया।

भारत को लगातार मिले मौके

मेजबान टीम को 27वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय कप्तान Salima Tete का शॉट इटली की डिफेंडर ने रोक दिया। इसके बाद 29वें मिनट में भी भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, मगर इस बार भी गोल नहीं हो सका और पहला हाफ गोलरहित रहा।

तीसरे क्वार्टर में मनीषा ने किया निर्णायक गोल

दूसरे हाफ की शुरुआत में इटली ने जोरदार हमला किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर Bichu Devi Kharibam ने शानदार बचाव किया। मैच का निर्णायक पल 40वें मिनट में आया, जब भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार Manisha Chauhan ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाते हुए गेंद को नेट में पहुंचा दिया और भारत को 1–0 की बढ़त दिला दी।

आखिरी मिनटों में इटली की कोशिश नाकाम

आखिरी क्वार्टर में भारत ने बढ़त मजबूत करने के लिए दो और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन गोल नहीं हो सका। दूसरी ओर, इटली ने भी आखिरी मिनटों में बराबरी की पूरी कोशिश की। 59वें मिनट में उसे अहम पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन टीम गोल करने में नाकाम रही और भारत ने मुकाबला 1–0 से जीत लिया।

फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत

दूसरे सेमीफाइनल में England women's national field hockey team ने Scotland women's national field hockey team को 2–0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड की ओर से Lottie Bingham और Darcy Bourne ने गोल किए। अब टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे।