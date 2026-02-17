नई दिल्ली : हॉकी इंडिया ने एफआईएच मेंस प्रो लीग 2025-26 के हॉबार्ट लेग के लिए 24 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह मुकाबले 20 से 25 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के हॉबार्ट स्थित तस्मानिया हॉकी सेंटर में खेले जाएंगे। इस चरण में भारत के साथ स्पेन और मेज़बान ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेंगे।

राउरकेला लेग के बाद नई चुनौती

राउरकेला लेग में बेल्जियम और अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबलों के बाद अब भारतीय टीम हॉबार्ट में बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरेगी। टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन देखने को मिल रहा है।

हार्दिक सिंह बने कप्तान, हरमनप्रीत बाहर

दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हार्दिक सिंह को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं हरमनप्रीत सिंह निजी कारणों से इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। राउरकेला लेग में सीनियर टीम के लिए डेब्यू करने वाले अमनदीप लकड़ा और मनमीत सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है।

गोलकीपिंग और डिफेंस में अनुभव का मिश्रण

गोलकीपर के रूप में सूरज करकेरा और मोहित होन्नेनहल्ली शशिकुमार जिम्मेदारी संभालेंगे। डिफेंस में अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह, संजय और सुमित अनुभव प्रदान करेंगे। इनके साथ अमनदीप लकड़ा, यशदीप सिवाच और पूवन्ना चंदूरा बोबी जैसे युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं।

मिडफील्ड की कमान कप्तान के हाथ

मिडफील्ड में कप्तान हार्दिक सिंह के साथ संजय, विवेक सागर प्रसाद और राज कुमार पाल अहम भूमिका निभाएंगे। इनके अलावा राजिंदर सिंह, मनमीत सिंह, मोइरांगथेम रबीचंद्र सिंह और विष्णुकांत सिंह भी टीम का हिस्सा हैं।

फॉरवर्ड लाइन में दमदार वापसी

फॉरवर्ड लाइन की अगुवाई मनदीप सिंह, अभिषेक और शिलानंद लकड़ा करेंगे।

मनींदर सिंह की टीम में वापसी हुई है, जो 2022 एशिया कप और पिछली प्रो लीग सीजन का हिस्सा रहे हैं।

अंगद बीर सिंह अपने पहले अंतरराष्ट्रीय दौरे पर जाएंगे, जबकि अराइजीत सिंह हुंडाल और आदित्य अर्जुन लालगे भी आक्रमण को मजबूती देंगे।

कोच क्रेग फुल्टन का बयान

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा कि राउरकेला में निराशाजनक प्रदर्शन से टीम ने काफी सबक सीखे हैं। उन्होंने कहा कि हॉबार्ट लेग में बेहतर प्रदर्शन कर टीम वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए अपनी अंतिम तैयारियों को मजबूत करना चाहती है।

24 सदस्यीय भारतीय टीम (हॉबार्ट लेग)

गोलकीपर: सूरज करकेरा, मोहित होन्नेनहल्ली शशिकुमार

डिफेंडर: अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, अमनदीप लकड़ा, यशदीप सिवाच, पूवन्ना चंदूरा बोबी

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, मनमीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, हार्दिक सिंह, मोइरांगथेम रबीचंद्र सिंह, विष्णुकांत सिंह, राज कुमार पाल

फॉरवर्ड: अभिषेक, शिलानंद लकड़ा, मनदीप सिंह, अराइजीत सिंह हुंडाल, आदित्य अर्जुन लालगे, अंगद बीर सिंह, मनींदर सिंह