स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष Sourav Ganguly ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने वाले Sanju Samson का जोरदार समर्थन किया है। गांगुली का मानना है कि सैमसन को अब भारत की व्हाइट-बॉल टीम में नियमित रूप से मौका मिलना चाहिए।

सैमसन ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के अहम मुकाबले में नाबाद 97 रन (50 गेंद) की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को पांच विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ Suryakumar Yadav की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

गांगुली ने की जमकर तारीफ

मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए गांगुली ने सैमसन की पारी को “आउटस्टैंडिंग” बताया। उन्होंने कहा, 'वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्हें भारत के लिए व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में लगातार खेलना चाहिए।'

गांगुली ने सैमसन की मैच सिचुएशन को समझने की क्षमता की भी सराहना की। 'जब वह सेट हो जाते हैं तो विपक्षी टीम को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी की, जो बहुत अहम है,' उन्होंने कहा।

वर्चुअल क्वार्टरफाइनल जैसा था मुकाबला

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला किसी वर्चुअल क्वार्टरफाइनल से कम नहीं था। दोनों टीमें सुपर-8 में बराबरी पर थीं और जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल में जगह मिलनी थी। भारत की जीत के साथ अब सेमीफाइनल में उसका सामना इंग्लैंड से 5 मार्च को होगा। गांगुली ने माना कि इंग्लैंड की चुनौती वेस्टइंडीज से कहीं ज्यादा कठिन होगी।

वेस्टइंडीज ने खड़ा किया मजबूत स्कोर

टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज (40) और कप्तान शाई होप (32) ने 68 रन की साझेदारी की। शिमरोन हेटमायर ने 12 गेंदों पर 27 रन की तेज पारी खेली। अंत में जेसन होल्डर (37*) और रोवमैन पॉवेल (34*) ने 35 गेंदों में 76 रन जोड़कर टीम को 195/4 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से Jasprit Bumrah ने 2/36 के आंकड़े के साथ बेहतरीन गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को एक-एक विकेट मिला।

सैमसन ने संभाली पारी

195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम 41/2 पर सिमट गई। इसके बाद सैमसन ने पारी को संभाला। उन्होंने सूर्यकुमार यादव (18), तिलक वर्मा (27), हार्दिक पांड्या (17) और शिवम दुबे (8*) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान सैमसन ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई। उनकी यह पारी न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट लेकर आई, बल्कि टीम में उनकी स्थायी जगह की मांग को भी मजबूत कर गई।