हैदराबाद : FIH हॉकी वर्ल्ड कप में बची हुई आखिरी जगहों के लिए रेस तेज हो गई है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले विश्व कप के लिए 8 विमेंस टीमें 8-14 मार्च तक हैदराबाद, तेलंगाना, में मुकाबला करेंगी। ये टीमें 16 टीमों वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने की कोशिश में भिड़ेंगी। यह वर्ल्ड कप 15-30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम के वावरे और नीदरलैंड्स के एम्सटलवीन में होगा।

कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और एफआईएच हॉकी प्रो लीग पहले ही नौ क्वालिफायर तय कर चुकी हैं, इसलिए यह इवेंट इन आठ उभरते देशों के लिए हॉकी के इस बड़े इवेंट के लिए अपना टिकट बुक करने का आखिरी रास्ता है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट फील्ड को चार टीमों के दो पूल में बांटता है, जिसमें हर पूल से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं।

दोनों सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज़ मेडल मैच के विजेता वल्डर् कप के लिए ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन हासिल कर लेंगे। इसके अलावा, दोनों विमेंस क्वालिफायर इवेंट्स - हैदराबाद और सैंटियागो - में चौथे नंबर पर आने वाली सबसे ऊंची वल्डर्-रैंक वाली टीम को भी वल्डर् कप में जगह मिलेगी।

आठ टीमें, दो पूल, एक गोल

पूल ए : ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इटली, कोरिया

पूल बी : भारत, स्कॉटलैंड, उरुग्वे, वेल्स

जब जोशीली भीड़ के सामने अनुभवी खिलाड़ी और उभरते हुए चैलेंजर मुकाबला करेंगे, तो हर मैच जबरदस्त और मुकाबला वाला होने की उम्मीद है। शुरुआती राउंड रविवार 8 मार्च को शुरू होगा और सभी मैच हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी हॉकी ग्राउंड (लोकल टाइम) पर खेले जाएंगे।

12:45 - इंग्लैंड बनाम इटली (पूल ए)

15:00 - कोरिया बनाम ऑस्ट्रिया (पूल ए)

17:15 - स्कॉटलैंड बनाम वेल्स (पूल बी)

19:30 - भारत बनाम उरुग्वे (पूल बी)

8-11 मार्च तक टीमें पूल स्टेज में सेमीफाइनल और क्लासिफ़किेशन मैच तय करने के लिए मुकाबला करेंगी।

सेमीफाइनल 13 मार्च को खेला जाएगा। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच और फाइनल 14 मार्च 2026 को होगा।