गोवा ( निकलेश जैन ) विश्व कप 2025 में रोमांचक और अप्रत्याशित परिणामों का सिलसिला जारी है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब खिताब के दो सबसे प्रबल दावेदार भारत के आर प्रज्ञानन्दा आवर जर्मनी के विसेंट केमर हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए है ।

हालांकि भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी और पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन पेंटाला हरिकृष्णा अपने अपने विरोधियों को मात देते हुए अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब रहे है ।

अर्जुन नें आज पहले काले मोहरो से हंगरी के पीटर लेको को एक शानदार एंडगेम में पराजित किया जहाँ उनके दोनों हाथी और घोड़े के तालमेल के सामने पीटर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाये और अर्जुन नें बढ़त बना ली , दूसरी बाजी में सफेद मोहरो से खेलते हुए भी अर्जुन नें आरम्भ से ही बढ़त बनाई और हाथी के एंडगेम में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए 2-0 से टाईब्रेक और 3-1 से राउंड अपने नाम कर लिया अब अगले राउंड में अर्जुन का सामना दो बार के विश्व कप विजेता यूएसए के लेवान अरोनियन से होगा ।

वहीं पेंटाला हरिकृष्णा नें स्वीडन के नील्स ग्रैंडेलियस से पहली बाजी काले मोहरो से ड्रा खेली जबकि दूसरी बाजी में उन्होंने सफेद मोहरो से शानदार खेल दिखाया और 1.5-0.5 से टाईब्रेक और 2.5-1.5 से राउंड जीतकर पाँचवें दौर में अपनी जगह बना ली ,अब क्वाटर फाइनल में पहुँचने के लिए उन्हें लैटिन अमेरिकन सनसनी मार्टिनेज जोस अलकांतारा को पराजित करना होगा ।

पिछले विश्व कप के उपविजेता भारत के आर प्रज्ञानन्दा के लिए उनके विश्व कप का सफल आज रूस के डेनियल डुबोव से हारकर ख़त्म हो गया , दोनों के बीच पहली रैपिड बाजी ड्रा रही जबकि दूसरी बाजी में प्रज्ञानंदा को हार का सामना करना पड़ा । इसके साथ ही अब विश्व कप के अंतिम 16 में दो भारतीय खिलाड़ी बाक़ी रह गए है ।

अब प्री क्वाटर फाइनल के अन्य मुकाबलों में जर्मनी के स्वाने फ्रेडरिक से उज़्बेक्सितान के जावोखीर सिंदारोव , उज़्बेक्सितान के नोदीरबेक याकूबबोएव से अर्मेनिया के सर्गिसन गैब्रियल , वियतनाम के ले क्वांग लिम से जर्मनी के अलेक्जेंडर डोंचेंको , रूस के डेनियल डुबोव से यूएसए के सैम शंकलैंड , रूस के अलेक्सी ग्रेबनेव से रूस के आंद्रे एसिपेंको ,चीन के वेई यी से यूएसए के सेवियन सैमुअल खेलेंगे । इस तरह अंतिम 16 में रूस और यूएसए से तीन , भारत , उज़्बेकिस्तान और जर्मनी से दो और चीन , मेक्सिको ,अर्मेनिया और वियतनाम से एक खिलाड़ी नें अपनी जगह बनाई है।