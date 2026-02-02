नई दिल्ली (निकलेश जैन): अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फ़ीडे) और फ्रीस्टाइल शतरंज के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद, फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2027 के लिए चयन के सभी रास्तों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस चयन प्रक्रिया पर पूर्व विश्व फ्रीस्टाइल चैंपियन वेस्ली सो सहित कई खिलाड़ी सवाल उठा चुके हैं।

फ़ीडे ने बताया कि 2027 की विश्व चैंपियनशिप में कुल आठ खिलाड़ियों को जगह दी जाएगी। ये खिलाड़ी अप्रैल 2026 से जनवरी 2027 के बीच आयोजित होने वाले ऑनलाइन और ओवर-द-बोर्ड प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला के जरिए चयनित होंगे।

चयन प्रक्रिया के तहत, फ़ीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 के शीर्ष तीन खिलाड़ी सीधे चयनित होंगे, जबकि ग्रेंके फ्रीस्टाइल शतरंज ओपन 2026 से एक खिलाड़ी को स्थान मिलेगा। इसके अलावा एक नामित ओवर-द-बोर्ड या ऑनलाइन प्रतियोगिता से दो खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। फ्रीस्टाइल फ्राइडे चैंपियनशिप 2026, जो पूरे सत्र की ऑनलाइन श्रृंखला है, उससे एक खिलाड़ी चुना जाएगा। वहीं 1 से 15 जनवरी 2027 के बीच आयोजित एक ऑनलाइन प्रतियोगिता से भी एक खिलाड़ी को जगह मिलेगी।

यदि कोई चयनित खिलाड़ी भाग नहीं ले पाता है, तो उसकी जगह निर्धारित खेल मानदंडों के अनुसार अगले खिलाड़ी को दी जाएगी, जिसकी विस्तृत घोषणा बाद में की जाएगी।

फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2027 के लिए पहला चयन देने वाला आयोजन ग्रेंके फ्रीस्टाइल शतरंज ओपन 2026 होगा, जो 2 से 6 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि फ्रीस्टाइल शतरंज को चैस 960 या फिशर रैंडम शतरंज के नाम से भी जाना जाता है। फ़ीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप, फिशर रैंडम प्रारूप में आयोजित फ़ीडे के पूर्व विश्व आयोजनों (2019 और 2022) की निरंतरता है।