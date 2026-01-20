स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज का अंत भारतीय क्रिकेट के लिए निराशाजनक रहा। न्यूजीलैंड ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया, जबकि भारत को शुरुआती जीत के बाद लगातार दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम के प्रदर्शन और कोचिंग सेटअप पर सवाल खड़े हो गए हैं।
इसी बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैच के बाद कथित तौर पर दर्शकों के एक वर्ग द्वारा ‘गंभीर हाय-हाय’ के नारे लगाए जाने की बात सामने आ रही है।
पोस्ट-मैच सेरेमनी के दौरान लगे कथित नारे
तीसरे वनडे में हार के बाद जब भारतीय खिलाड़ी पोस्ट-मैच प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी के लिए मैदान पर मौजूद थे, उसी दौरान स्टैंड्स से गौतम गंभीर के खिलाफ कथित नारे सुनाई दिए।
इन नारों को सुनकर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा और यहां तक कि बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी हैरान नजर आए। वायरल वीडियो में खिलाड़ियों के चेहरे के भाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहे थे।
वायरल वीडियो में विराट कोहली की प्रतिक्रिया चर्चा में
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल समेत अन्य खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया खास तौर पर चर्चा का विषय बन गई है। वीडियो में खिलाड़ी एक-दूसरे की ओर देखते हुए असहज नजर आते हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि माहौल अचानक बदल गया था।
सीरीज हार के बाद गंभीर पर बढ़ा दबाव
भारत की इस सीरीज हार ने हेड कोच गौतम गंभीर पर दबाव और बढ़ा दिया है। घरेलू मैदान पर यह उनकी कोचिंग अवधि की एक और अहम सीरीज हार मानी जा रही है। इससे पहले भी हालिया महीनों में टीम के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे हैं।
हालांकि, इस सीरीज में विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने लगातार रन बनाए। कोहली ने तीन मैचों में 93, 23 और 124 रन की पारियां खेलीं और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ साबित हुए।
सोशल मीडिया पर भी फूटा फैंस का गुस्सा
स्टेडियम ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी फैंस का गुस्सा साफ नजर आया। कई यूज़र्स ने गंभीर के फैसलों, टीम चयन और पूर्व कप्तानों रोहित शर्मा और विराट कोहली के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठाए।
कुछ फैंस ने कप्तान शुभमन गिल के वनडे रिकॉर्ड की तुलना संजू सैमसन से करते हुए चयनकर्ताओं को भी निशाने पर लिया। चयन नीति और टीम मैनेजमेंट के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
37 साल बाद भारत में वनडे सीरीज जीता न्यूजीलैंड
इस सीरीज़ जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 37 साल बाद भारत में वनडे सीरीज़ अपने नाम की है। यह हार और भी चुभने वाली इसलिए है क्योंकि पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज़ में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।
इन नतीजों ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब 2027 वनडे वर्ल्ड कप में अब ज्यादा समय नहीं बचा है।