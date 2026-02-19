स्पोर्ट्स डेस्कः ICC Men's T20 World Cup 2026 में नामीबिया के खिलाफ बड़ी जीत के बावजूद पाकिस्तान टीम चर्चा में आ गई है। जीत शानदार रही, लेकिन मैच के दौरान डगआउट में कप्तान और कोच के बीच हुई तीखी बातचीत ने सबका ध्यान खींच लिया।

कप्तान और कोच के बीच बहस, VIDEO हुआ वायरल

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा आउट होने के बाद काफी निराश थे। जब वह डगआउट में लौटे तो उनकी टीम के हेड कोच Mike Hesson (माइक हेसन) से एनिमेटेड बातचीत हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सलमान गुस्से में पानी की बोतल पटकते हुए नजर आए। हालांकि टीम मैनेजमेंट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने टीम के अंदरूनी माहौल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Heated argument between salman ali agha and mike hesson

#INDvsNED #PAKVSNAM pic.twitter.com/kTsjBoZZMd — Cricket Kalesh (@crickalesh) February 18, 2026



पाकिस्तान की 102 रन से धमाकेदार जीत

मैच 18 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेला गया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर बनाया और फिर गेंदबाजों के दम पर नामीबिया को 102 रन से हरा दिया।

फरहान का ऐतिहासिक शतक

इस मैच के हीरो रहे साहिबजादा फरहान। उन्होंने 58 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। वह टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज बन गए। उनकी पारी में कई शानदार चौके-छक्के शामिल रहे। उन्होंने सैम अयूब के साथ 40 रन की साझेदारी की।फिर सलमान अली आगा के साथ 67 रन जोड़े। आखिर में शादाब खान के साथ तेज 81 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

गेंदबाजों का भी कमाल

बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उस्मान तारिक ने 4 विकेट लेकर नामीबिया की पारी 97 रन पर समेट दी। पाकिस्तान की सटीक गेंदबाजी के सामने नामीबिया की टीम टिक नहीं पाई।

सुपर-8 में पाकिस्तान की एंट्री

इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सुपर-8 राउंड में जगह बना ली है। अब उनका मुकाबला मजबूत टीमों से होगा।

सुपर-8 ग्रुप

ग्रुप 1: भारत, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका

ग्रुप 2: पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड

ग्रुप 1 का पूरा शेड्यूल

22 फरवरी: भारत vs साउथ अफ्रीका (नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, शाम 7 बजे)

23 फरवरी: जिम्बाब्वे vs वेस्टइंडीज (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, शाम 7 बजे)

26 फरवरी: साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज (नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, दोपहर 3 बजे)

26 फरवरी: भारत vs जिम्बाब्वे (एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई, शाम 7 बजे)

1 मार्च: जिम्बाब्वे vs साउथ अफ्रीका (अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली, दोपहर 3 बजे)

1 मार्च: भारत vs वेस्टइंडीज (ईडन गार्डन्स, कोलकाता, शाम 7 बजे)

ग्रुप 2 का शेड्यूल और पाकिस्तान के मैच

21 फरवरी: न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान (आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, शाम 7 बजे)

22 फरवरी: इंग्लैंड vs श्रीलंका (पल्लेकेले क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले, दोपहर 3 बजे)

24 फरवरी: इंग्लैंड vs पाकिस्तान (पल्लेकेले क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले, शाम 7 बजे)

25 फरवरी: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका (आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, शाम 7 बजे)

27 फरवरी: इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड (आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, शाम 7 बजे)

28 फरवरी: पाकिस्तान vs श्रीलंका (पल्लेकेले क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले, शाम 7 बजे)

जीत के बाद भी सवाल

मैदान पर पाकिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन कप्तान और कोच के बीच दिखा तनाव अब चर्चा का विषय बन गया है। सुपर-8 जैसे बड़े दौर से पहले टीम का माहौल कैसा रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।