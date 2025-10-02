स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद एक और रोमांचक भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए मंच तैयार है। महिला विश्व कप 2025 शुरू हो चुका है और दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें एक बार फिर बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। 5 अक्टूबर को भारतीय महिला टीम पाकिस्तान महिला टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और रोमांच फिर से आसमान छू रहा है। मैच से पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज रीमा मल्होत्रा ​​के ग्रीन वीमेन पर कटाक्ष ने इस प्रतिद्वंद्विता को और भी रोमांचक बना दिया।

हाल ही में सीमा पार का तनाव क्रिकेट के मैदान पर भी छाया रहा क्योंकि पूरे क्रिकेट जगत ने एशिया कप 2025 के बड़े मंच पर भारत-पाकिस्तान के बीच नाटकीय मुकाबलों को देखा। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया, भारतीय महिला टीम कमान संभालने के लिए तैयार है। अब, दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें 5 अक्टूबर को महिला विश्व कप में एक-दूसरे से भिड़ेंगी।

पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान महिलाओं के अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ आंकड़े हैरान करने वाले रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक भारतीय महिलाओं के खिलाफ अपनी पहली एकदिवसीय जीत दर्ज नहीं की है। जैसे-जैसे यह हाई-वोल्टेज मुकाबला नजदीक आ रहा है, उत्साह बढ़ता जा रहा है। मैच से पहले पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर रीमा मल्होत्रा ​​ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान पड़ोसियों पर कटाक्ष करके इस प्रतिद्वंद्विता में तड़का लगा दिया।

रीमा ने कहा, 'भारत ने 11 में से 11 मैच जीते हैं। 5 तारीख को आप बोलेंगे 12 में से 12 मैच भी भारत ने जीते हैं। मैंने एक कहानी बताई थी ना, 'क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में?' पाकिस्तान टक्कर में नहीं हो सकता।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर पाकिस्तान टीम को देखेंगे 1 या 2 मैच विनर नजर आएंगे। भारतीय टीम को देखेंगे तो टॉप 5 विकेट गिराने के बाद भी, जिस तरह से मैच जीता है, मैच विनर्स की संख्या नजर आती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर भारत को हराना है तो साजिश रचनी पड़ेगी। भारत होने नहीं देगी।