स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का रोमांच फिर लौटने वाला है, और इस बार नजरें सिर्फ गेंद-बल्ले पर नहीं, बल्कि दो भारतीय दिग्गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी होंगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ब्रैड हैडिन ने देशवासियों से अपील की है कि वे स्टेडियम में जाकर इन दिग्गजों को जरूर खेलते देखें, क्योंकि शायद यह उनका आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो।

“शायद आखिरी मौका है” : हैडिन की जनता से अपील

‘विलो टॉक पॉडकास्ट’ पर बातचीत के दौरान ब्रैड हैडिन ने कहा, “बाहर निकलो और उन्हें (रोहित और विराट) खेलते हुए देखो। वे खेल के महान खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि यह आखिरी बार होगा जब वे हमारे मैदानों पर नज़र आएँगे। इस मौके को मत गंवाओ।” उन्होंने आगे कहा कि शुभमन गिल के वनडे कप्तान बनने से शायद रोहित को अब केवल खेलने की भूमिका मिले, जो भारतीय फैंस के लिए भी एक नया अनुभव होगा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे का कार्यक्रम

भारत का सीमित ओवरों का यह दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें तीन वनडे और पाँच टी20 मैच खेले जाएंगे। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है और अब टीम उसी लय में दिखना चाहती है। विराट और रोहित, दोनों ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल में हार और इसके बाद टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुँचाने में नाकामी के बाद यह कदम उठाया गया।

रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड

रोहित ने 2017 में वनडे कप्तानी संभाली थी और अब तक 56 मैचों में 42 जीत दर्ज की हैं। उनका 75% का जीत प्रतिशत उन्हें दुनिया के सबसे सफल सफेद गेंद कप्तानों में शुमार करता है। आईसीसी आयोजनों में उन्होंने 23 में से केवल एक मैच गंवाया वो भी 2023 विश्व कप फाइनल, लेकिन इसके बाद उन्होंने टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दोनों जीतकर शानदार वापसी की।

अभिषेक शर्मा “पैसे वसूल प्लेयर”

ब्रैड हैडिन ने राइजिंग स्टार अभिषेक शर्मा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, “अभिषेक शर्मा को देखने के लिए पैसे खर्च करो। वह विस्फोटक बल्लेबाज है, एक कैच के लिए तैयार रहो!”

अभिषेक ने एशिया कप में सिर्फ छह पारियों में 314 रन बनाए थे जिसमें तीन अर्धशतक, 200+ का स्ट्राइक रेट और 44 की औसत के साथ। इस साल उन्होंने 12 टी20 मैचों में 593 रन बनाए हैं (औसत 49.41, स्ट्राइक रेट 208.80), जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों पर 135 रन की तूफानी पारी शामिल है। आईपीएल में भी उनका जलवा बरकरार है। उन्होंने SRH की ओर से पिछले दो सीजनों में उन्होंने 30 मैचों में 932 रन, 198 के स्ट्राइक रेट और एक शतक के साथ धमाल मचाया है।