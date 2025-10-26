Go to PunjabKesari.in

विशाखापत्तनम: इंग्लैंड ने अपने स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन और एमी जोन्स की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत रविवार को महिला विश्व कप के मुकाबले में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) की विदाई को यादगार नहीं बनने दिया।

डिवाइन की आखिरी पारी, न्यूजीलैंड की कमजोर बल्लेबाजी

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने अपने अंतिम वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम 38.2 ओवर में मात्र 168 रन पर सिमट गई। युवा बल्लेबाज जॉर्जिया प्लिमर (43) और अमेलिया केर (35) ने दूसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के स्पिनरों ने कसी हुई गेंदबाजी से मैच पलट दिया।

डिवाइन ने अपने वनडे करियर की आखिरी पारी में 35 गेंदों पर 23 रन बनाए और स्टंप आउट हो गई। पवेलियन लौटते समय इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया।

जोन्स की शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड की आसान जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने सिर्फ दो विकेट खोकर 172 रन बनाए और 124 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की। एमी जोन्स ने 92 गेंदों पर नाबाद 86 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने टैमी ब्यूमोंट (40) के साथ पहले विकेट के लिए 75 रन और हीथर नाइट (33) के साथ 83 रन की साझेदारी की।

इंग्लैंड सेमीफाइनल में, डिवाइन का 15 साल का सफर खत्म

इस जीत से इंग्लैंड के अब 11 अंक हो गए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया के बाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जहां उसका सामना 29 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से होगा। न्यूजीलैंड मात्र चार अंक के साथ छठे स्थान पर रहा और उसका अभियान यहीं समाप्त हो गया। डिवाइन का 15 साल लंबा वनडे करियर इसी मैच के साथ खत्म हुआ।