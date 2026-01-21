कोलंबो (श्रीलंका) : इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए प्लेइंग XI की घोषणा कर दी है। तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे 22 जनवरी को आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे जबकि प्लेइंग XI में जो रूट, विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर और लेग-स्पिनर आदिल राशिद जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं।

पहले वनडे से पूर्व हैरी ब्रूक ने माना कि वह इंग्लैंड की कप्तानी करने के लिए काफी भाग्यशाली हैं, उन्होंने नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे इंटरनेशनल से एक रात पहले एक नाइटक्लब बाउंसर के साथ हुई अपनी कहासुनी के बारे में बताया। इस घटना के कारण ब्रूक पर ECB ने जुर्माना लगाया और चेतावनी दी। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रूक ने खुलासा किया कि वह वेलिंगटन में अकेले बाहर गए थे और जब वह एक नाइटक्लब में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो एक बाउंसर ने उन्हें रोक दिया।

ब्रूक ने स्काई स्पोर्ट्स के हवाले से कहा, 'मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, न केवल एक खिलाड़ी के तौर पर, बल्कि एक कप्तान के तौर पर भी। यह बहुत ही गैर-पेशेवर था और मुझे आगे बढ़कर खिलाड़ियों को दिखाना चाहिए था कि एक पेशेवर क्रिकेटर और कप्तान के तौर पर कैसा होना चाहिए और मैंने खुद को एक बुरी स्थिति में डाल दिया।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने टीम के साथियों, उन सभी फैंस से माफी मांगना चाहता हूं जो दूर-दूर से यात्रा करके हमें क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हम पहले कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर गए थे, और फिर मैंने खुद ही कुछ और ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने का फैसला किया, और मैं वहां अकेला था।'

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। वनडे सीरीज खत्म होने के बाद दोनों देश तीन T20I में एक-दूसरे का सामना करेंगे जो अगले महीने शुरू होने वाले आगामी ICC T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के तौर पर भी काम करेगा। तीन मैचों की T20I सीरीज 30 जनवरी से पालेकेले के पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी।

श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI :

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, आदिल राशिद।

