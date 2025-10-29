हैमिल्टन (न्यूजीलैंड): इंग्लैंड के शीर्ष क्रम की नाकामी एक बार फिर टीम पर भारी पड़ी। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इंग्लैंड की टीम मात्र 175 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में मेज़बान टीम ने 33.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाई

इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज एक बार फिर फ्लॉप रहे। कप्तान हैरी ब्रूक ने 34 रन बनाए, जबकि जो रूट (25), जैकब बेथेल (18), जेमी स्मिथ (13), बेन डकेट (1) और जोस बटलर (9) जल्दी आउट हो गए।

निचले क्रम में जेमी ओवरटन ने 28 गेंदों में 42 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

टिकनर का करियर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 34 रन देकर चार विकेट झटके, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने दिखाया दम

लक्ष्य का पीछा करते हुए रचिन रविंद्र (54), डेरिल मिशेल (नाबाद 56) और मिच सैंटनर (नाबाद 34) ने जिम्मेदार पारियां खेलीं। मिशेल ने पहले मैच में भी नाबाद 78 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

आर्चर की वापसी से मिली राहत

इंग्लैंड के लिए राहत की बात रही कि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने शानदार वापसी की। उन्होंने 10 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और अपनी फिटनेस साबित की।