खेल डैस्क : दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा ने आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ चल रहे मुकाबले के कारण शानदार कैच पकड़कर सुर्खियां बटोर लीं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए मैच के दौरान दुष्मंथा चमीरा गेंद के साथ काफी खराब रहे थे। लेकिन उन्होंने फील्डिंग करते हुए उक्त कैच पकड़कर सबकी भरपाई कर दी। उन्होंने अनुकूल रॉय का कैच पकड़ा। हुआ यूं कि आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल स्टार्क ने पैड पर हाफ वॉली फेंकी थी। अनुकूल ने इस पर शानदार फ्लिक शॉट लगाया जिससे गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर तेजी से निकल गई। गेंद बहुत तेज थी। इसे पकड़ने का दुष्मंथा चमीरा के पास सिर्फ एक ही मौका था।



चमीरा चूके नहीं। उन्होंने दोनों हाथ फैसलाकर बड़ी डाइव लगाई और गेंद तक पहुंच गए। उनके बेहतरीन प्रयास ने न केवल छह रन बचाए बल्कि पारी के आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को महत्वपूर्ण विकेट भी दिलाया। उन्होंने संभावित रूप से टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कैच पकड़ा और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। दुष्मंथा चमीरा ने मैच में तीन ओवर गेंदबाजी करते हुए 46 रन देकर 1 ही विकेट चटकाया था। दिल्ली के लिए मिशेल स्टार्क ने 3 तो अक्षर पटेल और विप्रज निगम ने भी 2-2 विकेट लिए। देखें वीडियो-

Is that Superman? 🦸‍♂️ No, it’s #DushmanthaChameera!



Is this the best catch of the tournament so far? 🤯



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/GeTHelSNLF#IPLonJioStar 👉 #DCvKKR | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi & JioHotstar pic.twitter.com/2gl98tQN35