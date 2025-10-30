नई दिल्ली : पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल का मानना है कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20I में भी प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है। पहले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था, और पटेल का मानना है कि टीम प्रबंधन की मौजूदा रणनीति और संतुलन को देखते हुए, मेलबर्न में होने वाले दूसरे मुकाबले में भी उनकी वापसी मुश्किल लगती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अर्शदीप की काबिलियत और संभावनाओं को देखते हुए, टीम भविष्य में उन्हें वापसी का मौका जरूर देगी।

टीम कॉम्बिनेशन और चयन रणनीति

पहले T20I में भारतीय टीम ने जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और शिवम दुबे के साथ गेंदबाजी आक्रमण को चुना था। अर्शदीप, जिन्होंने वनडे सीरीज में हिस्सा लिया और शुरुआती दो मैचों में तीन विकेट झटके थे, को आराम दिया गया। पार्थिव पटेल का कहना है कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल दो रिस्ट स्पिनर्स को शामिल करने और निचले क्रम में बल्लेबाजी गहराई बनाए रखने पर जोर दे रही है।

उन्होंने कहा, “टीम का फोकस अब बैलेंस पर है, जहां गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी शामिल किए जाएं। हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी इस भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए अर्शदीप को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है।”

अर्शदीप की स्थिति और संभावनाएं

26 वर्षीय पंजाब के तेज गेंदबाज़ ने पिछले कुछ महीनों में भारत के लिए कई अहम मैच खेले हैं और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर डिलीवरी टीम की खास ताकत रही है। फिर भी, हाल के प्रदर्शन और परिस्थितियों के कारण उन्हें फिलहाल रोटेशन स्ट्रेटेजी के तहत टीम से बाहर रखा गया है। पटेल ने कहा, “टीम थिंक टैंक निश्चित रूप से अर्शदीप को आने वाले मैचों में फिट करने का तरीका खोजेगा। लेकिन फिलहाल, मेलबर्न में दूसरे T20I के लिए उनका चयन मुश्किल दिखता है।”

भारत के लिए सकारात्मक संकेत

पार्थिव पटेल ने पहले मैच में भारत के प्रदर्शन को लेकर कई सकारात्मक पहलुओं की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग साझेदारी टीम के लिए उत्साहजनक रही। हालांकि अभिषेक जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनका आक्रामक रवैया और आत्मविश्वास ऑस्ट्रेलिया में उनके पहले दौरे पर भी नजर आया। पटेल ने बताया, “अभिषेक का नेचुरल गेम खेलना और शुरुआती ओवरों में अटैक करना दिखाता है कि वे घबराए नहीं, बल्कि टीम की रणनीति पर भरोसा रख रहे हैं।”

सूर्यकुमार यादव का फॉर्म में लौटना

कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी को पार्थिव ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव बताया। उन्होंने कहा कि सूर्या के पारंपरिक फ्लिक्स, स्कूप्स और बैक-फुट शॉट्स देखने से साफ है कि वे अपने पुराने फॉर्म में लौट रहे हैं। पटेल ने कहा, “बारिश से प्रभावित छोटे मैच में भी सूर्या और शुभमन का स्ट्राइक-रेट शानदार रहा। यह दिखाता है कि दोनों बल्लेबाज़ किसी भी परिस्थिति में टीम को तेज़ शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं।”

मेलबर्न मुकाबले की उम्मीदें

भारत के लिए दूसरा T20I मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर और भी चुनौतीपूर्ण होगा, जहां बाउंस और स्विंग अहम भूमिका निभा सकते हैं। पार्थिव का मानना है कि भारत को वही टीम संयोजन बनाए रखना चाहिए जो पहले मैच में कारगर साबित हुआ था। उन्होंने कहा, “पहले मैच में टीम ने सही बैलेंस दिखाया था। अगर वही कॉम्बिनेशन जारी रहा तो टीम जीत की लय बनाए रख सकती है।”