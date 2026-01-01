स्पोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सारा को गोवा की सड़कों पर दोस्तों के घूमते हुए देखा गया और इस दौरान उनके हाथ में एक बोतल पकड़ी हुई थी जिसे बियर की बोतल समझा जा रहा है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि यह कन्फर्म नहीं है कि वीडियो कब का है।

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने कमेंट्स में सचिन तेंदुलकर का नाम भी लिया। हालांकि, सारा को सोशल मीडिया के एक हिस्से से सपोर्ट भी मिला। जैसे कुछ लोगों ने सारा को टारगेट किया, वैसे ही दूसरों ने उनका बचाव भी किया। एक और यूजर ने लिखा, 'यहां ट्रोल करने लायक कुछ भी नहीं है।'

अगस्त में सारा ने क्रिकेट में करियर न बनाने की वजह बताई थी। सारा के भाई अर्जुन क्रिकेटर हैं और गोवा के लिए घरेलू लेवल पर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। हालांकि, सारा ने कहा कि उनके पिता की यादगार पारियों की अनगिनत पसंदीदा यादें होने के बावजूद कभी उनके नक्शेकदम पर चलने के बारे में नहीं सोचा। सारा ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताया था कि, 'कभी नहीं। यह मेरे भाई का फील्ड रहा है। मैंने गली क्रिकेट खेला है, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं सोचा।'