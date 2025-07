फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 में भारत की युवा इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने इतिहास रचते हुए खिताब जीत लिया है। इस ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश में उत्साह की लहर है। भारत की राजनीति, खेल और समाज के शीर्ष नेतृत्व ने दिव्या और उपविजेता कोनेरू हम्पी को बधाइयाँ दी हैं और भारतीय महिला शतरंज की इस उपलब्धि को “स्वर्णिम युग” की शुरुआत बताया है।

A historic final featuring two outstanding Indian chess players! Proud of the young Divya Deshmukh on becoming FIDE Women's World Chess Champion 2025. Congratulations to her for this remarkable feat, which will inspire several youngsters. Koneru Humpy has also displayed… pic.twitter.com/l7fWeA3qLw



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, “एक ऐतिहासिक फाइनल जिसमें दो शानदार भारतीय शतरंज खिलाड़ी आमने-सामने थीं! 19 वर्ष की दिव्या देशमुख पर गर्व है जिन्होंने महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 बनकर असाधारण उपलब्धि हासिल की। यह जीत कई युवाओं को प्रेरित करेगी। हम्पी ने भी पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल दिखाया। दोनों को शुभकामनाएं।”

My heartiest congratulations to Divya Deshmukh who has become the first Indian woman to win the FIDE Women’s World Cup, that too, at a very young age of nineteen. Koneru Humpy being the runner up, both the finalists of the chess world championship were from India. This underlines…