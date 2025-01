स्पोर्ट्स डेस्क : युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 26 दिसंबर को एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले बहुप्रतीक्षित बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की फील्डिंग ड्रिल में नकद पुरस्कार जीता है। अपनी तेज रिफ्लेक्स और एथलेटिक के लिए जाने जाते जुरेल ने फील्डिंग कौशल को निखारने के लिए आयोजित एक मजेदार सत्र के दौरान अपने साथियों को पछाड़ा।

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए टीम प्रबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के लिए 300 डॉलर का नकद पुरस्कार घोषित किया, जिसे जुरेल ने अपने बेहतरीन प्रयासों से हासिल किया। ब्रिस्बेन में तीसरे टेस्ट में भारत के ड्रॉ हासिल करने के सफल प्रयास के बाद श्रृंखला 1-1 से बराबर है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ड्रिल की एक क्लिप शेयर की। बीसीसीआई ने कैप्शन में लिखा, 'पॉइंट सिस्टम के साथ टारगेट हिटिंग। युवा कप्तानों के नेतृत्व में 3 समूह। नकद पुरस्कार। मस्ती, ऊर्जा और तीव्रता - #टीमइंडिया फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ जीवंत फील्डिंग ड्रिल के साथ मेलबर्न टेस्ट के लिए तैयार है।'

Target hitting with points system 🎯



3 groups led by young captains 🧢



Cash reward on the line 💰



Fun, energy and intensity - #TeamIndia gears up for the Melbourne Test with a lively fielding drill with Fielding coach T Dilip 💥#AUSvIND