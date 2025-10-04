अहमदाबाद: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन ध्रुव जुरेल ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। जुरेल ने इस यादगार पारी में अपने वरिष्ठ साथियों केएल राहुल और रविंद्र जडेजा का मार्गदर्शन और समर्थन अहम बताया।

जुरेल ने 125 रन बनाए और जडेजा (104 नाबाद) के साथ 206 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। इसके पहले उन्होंने राहुल (100) के साथ 30 रन जोड़े। इन प्रयासों की बदौलत भारत ने तीसरे दिन के खेल से पहले 448/5 पर घोषित किया, जबकि वेस्टइंडीज़ ने अपनी पहली पारी में 162 रन बनाए थे।

जुरेल ने कहा, 'जब मैं 90 के करीब था, मैं लगातार जडेजा भाई से रन बनाने के विकल्प पूछ रहा था और उन्हें बताने के लिए कह रहा था कि क्या मैं ठीक खेल रहा हू या सुस्ती दिखा रहा हू। वरिष्ठ खिलाड़ी जब पास होते हैं, तो सब आसान हो जाता है। मैंने अपनी पारी की शुरुआत केएल भाई के साथ की, और उन्होंने मुझे लगातार अपने विकल्प और शॉट्स के बारे में बताया।'

जडेजा ने कहा, 'मैं बस उन्हें कह रहा था कि फ्री होकर खेलो और शॉट्स खेलो।' राहुल ने भी इसी विचार को दोहराया, 'मैंने उनके साथ बहुत क्रिकेट पर बातें की हैं। मैंने देखा कि उन्होंने अपने खेल पर बहुत मेहनत की है। पहला शतक बहुत खास होता है।'

अपने शानदार शतक में राहुल ने बेहतरीन टाइमिंग और तकनीक का प्रदर्शन किया और यह उनके घर पर दूसरा टेस्ट शतक था। उन्होंने कहा, 'मैं अपने बैटिंग का आनंद ले रहा हूं। रन बनाने का मज़ा उस मेहनत का फल है जो मैंने वर्षो से की है। परिवार के साथ समय बिताना भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। यह मुझे फ्री होकर क्रिकेट का आनंद लेने की आजादी देता है। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है, और मैं आभारी हूं कि पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत अच्छे रहे।'