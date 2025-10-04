अहमदाबाद: भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतक जड़कर भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। यह शतक जुरेल की लगातार मेहनत और बल्लेबाजी कौशल का प्रमाण है।

जुरेल अब भारत के टेस्ट में शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों के विशेष क्लब के 12वें सदस्य बन गए हैं। उन्होंने इस शतक के साथ टीम को संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई।

भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर इस प्रकार हैं:

ऋषभ पंत: 8 शतक, सर्वश्रेष्ठ 159*

एमएस धोनी: 6 शतक, सर्वश्रेष्ठ 224

ऋद्धिमान साहा: 3 शतक, सर्वश्रेष्ठ 117

फारुख इंजीनियर, बुधी कुंदरन, सैयद किरमानी: 2-2 शतक

दीपदास गुप्ता, वीनू मांकड, केएल राहुल, नयन मोंगिया, अजय रात्रा, ध्रुव जुरेल: 1-1 शतक

ध्रुव जुरेल का शतक युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह बताता है कि भारतीय क्रिकेट में नई प्रतिभाओं को अवसर और सफलता दोनों मिल रहे हैं। इस उपलब्धि के साथ जुरेल ने भारतीय टीम में अपनी स्थायी जगह मजबूत कर ली है।

भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर समेटी। इसके बाद जुरेल ने केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी निभाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

ध्रुव जुरेल की यह पारी टीम इंडिया के लिए न केवल रन बनाने का जरिया बनी बल्कि युवा खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को भी उजागर करती है।