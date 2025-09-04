नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के उभरते हुए बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट की महानता के अलावा, पूर्व भारतीय कप्तान की विनम्रता और व्यक्तित्व ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनके कार्यकाल के दौरान उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। IPL 2025 में चोटिल गुरजपनीत सिंह की जगह टीम में शामिल हुए ब्रेविस ने 6 पारियों में 225 रन बनाए जिसमें CSK के लिए दो अर्धशतक भी शामिल हैं, जो अंक तालिका में दसवें स्थान पर रही।

ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के यूट्यूब चैनल पर कहा, 'एमएस (धोनी) के बारे में मैं बस यही कह सकता हूं कि उनकी विनम्रता और एक व्यक्ति के रूप में उनकी शख्सियत मेरे लिए सबसे खास रही। मैदान के बाहर उनका व्यवहार, खिलाड़ियों और लोगों के लिए उनके पास जो समय होता है, वह सब कुछ। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर वह सो रहे होते हैं, तो सिर्फ उसी समय दरवाज़ा बंद होता है।'

ब्रेविस ने कहा, 'मैंने खुद को कई बार उनके कमरे में पाया, बस वहीं बैठा रहा, चाहे वह कुछ भी कर रहे हों, जैसे उनके शौक के बारे में बात करना, क्रिकेट देखना, और यह देखना वाकई अद्भुत था कि मैदान के बाहर वह क्या करते हैं और जैसे हर कोई जानता है कि वह मैदान पर और प्रशिक्षण में क्या करते हैं और हां, यह बहुत खास है।'

CSK को IPL में मुश्किल समय का सामना करने पर ब्रेविस ने कहा कि वह इस बात से प्रभावित थे कि कोचिंग स्टाफ उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। उन्होंने कहा, 'मैंने वहां अपने समय का भरपूर आनंद लिया। फ्लेम (मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग), सभी कोच मैं देखता हूं, एरिक (साइमन्स, गेंदबाजी सलाहकार), हर कोई वाकई अद्भुत था, उन्होंने मुझे कैसे अपनाया और उनका समर्थन अद्भुत था, बस अंदर आने और लगभग पहले ही जम जाने जैसा।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने पहला गेम नहीं खेला, लेकिन मुझे पता था कि उनके पास मेरे लिए क्या योजनाएं हैं और यह बहुत अच्छा था। बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ वास्तव में आनंद आया। जैसे कुछ बेहतरीन विदेशी खिलाड़ी भी थे, और स्थानीय खिलाड़ी भी वहां थे, उनका वहां होना मजेदार था।'